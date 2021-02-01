За последние полгода в окружении президента России Владимира Путина происходит определенная суета. Связывают ее с грядущими выборами в Госдуму и вообще с форматом дальнейшей эволюции российской системы власти.

Источник: "Обозреватель"

Об этом в комментарии ресурсу заявил бывший депутат Госдумы и действующий российский оппозиционер Илья Пономарев. Так он комментировал скандал вокруг дворца Путина.

К теме Путин на все скандалы реагирует в стиле "сам дурак" – ему нечего сказать, – Пономарев

Детали заявления Пономарева

По его словам, вся эта возня идет против одной конкретной группы, связанной с фамилиями Ковальчук и Шамалов. Это близкие друзья Путина.

"Думаю, что этот ролик, эта информация, слитая о нем, – одно из звеньев цепи этой борьбы", – подчеркнул политик.

Он предполагает, что кому-то в окружении Путина стало интересно, чтобы эта информация разошлась более широко. И чтобы эти кадры, эти фотографии передали Алексею Навальному для того, чтобы он их опубликовал.

"Ранее неоднократно российские активисты, мои непосредственные соратники и коллеги пытались туда проникнуть, просто подойти близко. Несколько человек за это получили реальные тюремные сроки", – говорит Пономарев.

О том, кто может быть заинтересован в сливе о дворце Путина, оппозиционер назвал Игоря Сечина. Он утверждает, что Навальный традиционно взаимодействует с его группой. Собственно благодаря такому сотрудничеству вышел целый ряд роликов, в частности "Он вам – не Димон" (о бывшем президенте и премьере Медведеве) и "Чайка" (об экс-генпрокуроре Юрии Чайке).

"Я не думаю, что за Навальным кто стоит, но – я уверен, что Навальный взаимодействует с теми или иными башнями Кремля. В частности, с той башней, которая представлена ​​Игорем Сечиным. Это не значит, что он их агент. Это означает, что есть информационное взаимодействие. Возможно, двустороннее",

– констатировал Пономарев.

Обратите внимание Путин посадит Навального надолго, – российский оппозиционер

Главное о скандале с путинским дворцом

Фонд Навального опубликовал расследование, показал огромный дворец под Геленджиком, который, вероятно, принадлежит Путину. Расследование вышло 19 января.

Официальная площадь поместья – 68 гектаров, но есть еще прилегающие 7 тысяч гектаров, принадлежащих ФСБ.

Кроме дворца, на этой территории разместились собственные церковь, амфитеатр, вертолетная площадка, ледовый дворец и другие традиционные прихоти постсоветских политиков.

и другие традиционные прихоти постсоветских политиков. А само имение может похвастаться казино , кинотеатром, аквадискотекой , что уже стала мемом, бассейном, несколькими спальнями и сверхдорогой мебелью.

, кинотеатром, , что уже стала мемом, и Дворец, по оценкам журналистов, может стоить около 100 миллиардов рублей.

Сам Путин все обвинения отвергает и говорит, что к имению не имеет никакого отношения.

и говорит, что к имению не имеет никакого отношения. Когда же информация приобрела значительную огласку, один из ближайших друзей Путина миллиардер Аркадий Ротенберг заявил, что дворец принадлежит ему.

Подробнее о роскоши дворца Путина и о других интересных вещах на территории поместья читайте по этой ссылке.