Суета в окружении Путина: кто может стоять за фильмом Навального о дворце президента России
За последние полгода в окружении президента России Владимира Путина происходит определенная суета. Связывают ее с грядущими выборами в Госдуму и вообще с форматом дальнейшей эволюции российской системы власти.
Источник: "Обозреватель"
Об этом в комментарии ресурсу заявил бывший депутат Госдумы и действующий российский оппозиционер Илья Пономарев. Так он комментировал скандал вокруг дворца Путина.
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Детали заявления Пономарева
По его словам, вся эта возня идет против одной конкретной группы, связанной с фамилиями Ковальчук и Шамалов. Это близкие друзья Путина.
"Думаю, что этот ролик, эта информация, слитая о нем, – одно из звеньев цепи этой борьбы", – подчеркнул политик.
Он предполагает, что кому-то в окружении Путина стало интересно, чтобы эта информация разошлась более широко. И чтобы эти кадры, эти фотографии передали Алексею Навальному для того, чтобы он их опубликовал.
"Ранее неоднократно российские активисты, мои непосредственные соратники и коллеги пытались туда проникнуть, просто подойти близко. Несколько человек за это получили реальные тюремные сроки", – говорит Пономарев.
О том, кто может быть заинтересован в сливе о дворце Путина, оппозиционер назвал Игоря Сечина. Он утверждает, что Навальный традиционно взаимодействует с его группой. Собственно благодаря такому сотрудничеству вышел целый ряд роликов, в частности "Он вам – не Димон" (о бывшем президенте и премьере Медведеве) и "Чайка" (об экс-генпрокуроре Юрии Чайке).
"Я не думаю, что за Навальным кто стоит, но – я уверен, что Навальный взаимодействует с теми или иными башнями Кремля. В частности, с той башней, которая представлена Игорем Сечиным. Это не значит, что он их агент. Это означает, что есть информационное взаимодействие. Возможно, двустороннее",
– констатировал Пономарев.
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Главное о скандале с путинским дворцом
- Фонд Навального опубликовал расследование, показал огромный дворец под Геленджиком, который, вероятно, принадлежит Путину. Расследование вышло 19 января.
- Официальная площадь поместья – 68 гектаров, но есть еще прилегающие 7 тысяч гектаров, принадлежащих ФСБ.
- Кроме дворца, на этой территории разместились собственные церковь, амфитеатр, вертолетная площадка, ледовый дворец и другие традиционные прихоти постсоветских политиков.
- А само имение может похвастаться казино, кинотеатром, аквадискотекой, что уже стала мемом, бассейном, несколькими спальнями и сверхдорогой мебелью.
- Дворец, по оценкам журналистов, может стоить около 100 миллиардов рублей.
- Сам Путин все обвинения отвергает и говорит, что к имению не имеет никакого отношения.
- Когда же информация приобрела значительную огласку, один из ближайших друзей Путина миллиардер Аркадий Ротенберг заявил, что дворец принадлежит ему.
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