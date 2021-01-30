Российский миллиардер Аркадий Ротенберг утверждает, что дворец под Геленджиком принадлежит ему. Мужчина утверждает, будто строит отель. К слову, предприниматель известен своей дружбой с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: 24 канал

Миллиардер утверждает, что является бенефициаром. Заявление Ротенберга обнародовали в телеграм-каналах.

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Что говорит Ротенберг

Миллиардер заявил, что место, где построен дворец – шикарное.

Сейчас это будет уже не секрет. Я являюсь бенефициаром. Там достаточно сложный был объект. Было много кредиторов, мне удалось стать бенефициаром. Это находка. Место шикарное,

– заявил Ротенберг.

Мужчина утверждает, что во дворце такое количество комнат, потому что там будет построен апарт-отель. По словам Ротенберга, ему нравится гостиничный бизнес. У него якобы есть несколько объектов в оккупированном Крыму и на Дальнем Востоке. Место для будущего отеля миллиардер якобы приобрел несколько лет назад.

Почему же тогда Ротенберг не говорил об этом раньше

Миллиардер отметил, что решил рассказать о дворце только сейчас из-за скандала вокруг него.

"Чисто человеческий фактор", – сказал предприниматель.

Обратите внимание! Похожая ситуация была и в Украине. Когда президенту-беглецу Виктору Януковичу стало трудно скрывать "Межигорье", он переоформил его на олигарха из близкого окружения Сергея Клюева. Тогда он также заявлял, что хочет реализовать в имении "большой инфраструктурный проект".

Кто такой Аркадий Ротенберг? Это российский предприниматель и миллиардер. Мужчина является близким соратником Путина. По информации фонда российского оппозиционера Алексея Навального, Ротенберг владеет сотнями компаний, которые получают госзаказ без конкурса именно благодаря дружбе с президентом России.

Миллиардер находится под санкциями США, ЕС и Украині из-за участия в аннексии Крыма.

Что известно о путинском дворце

Фонд Навального опубликовал расследование и показал огромный дворец под Геленджиком, который, вероятно, принадлежит Путину.

Официальная площадь поместья – 68 гектаров, но есть еще прилегающие 7 тысяч гектаров, принадлежащие ФСБ. Кроме того, рядом расположены 300 гектаров виноградников.

Дворец, по оценкам журналистов, может стоить около 100 миллиардов рублей.

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