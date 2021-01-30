Миллиардер и друг Путина Ротенберг заявил, что дворец под Геленджиком принадлежит ему
Российский миллиардер Аркадий Ротенберг утверждает, что дворец под Геленджиком принадлежит ему. Мужчина утверждает, будто строит отель. К слову, предприниматель известен своей дружбой с президентом России Владимиром Путиным.
Источник: 24 канал
Миллиардер утверждает, что является бенефициаром. Заявление Ротенберга обнародовали в телеграм-каналах.
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Что говорит Ротенберг
Миллиардер заявил, что место, где построен дворец – шикарное.
Сейчас это будет уже не секрет. Я являюсь бенефициаром. Там достаточно сложный был объект. Было много кредиторов, мне удалось стать бенефициаром. Это находка. Место шикарное,
– заявил Ротенберг.
Мужчина утверждает, что во дворце такое количество комнат, потому что там будет построен апарт-отель. По словам Ротенберга, ему нравится гостиничный бизнес. У него якобы есть несколько объектов в оккупированном Крыму и на Дальнем Востоке. Место для будущего отеля миллиардер якобы приобрел несколько лет назад.
Почему же тогда Ротенберг не говорил об этом раньше
Миллиардер отметил, что решил рассказать о дворце только сейчас из-за скандала вокруг него.
"Чисто человеческий фактор", – сказал предприниматель.
Кто такой Аркадий Ротенберг?Это российский предприниматель и миллиардер. Мужчина является близким соратником Путина. По информации фонда российского оппозиционера Алексея Навального, Ротенберг владеет сотнями компаний, которые получают госзаказ без конкурса именно благодаря дружбе с президентом России.
Миллиардер находится под санкциями США, ЕС и Украині из-за участия в аннексии Крыма.
Что известно о путинском дворце
- Фонд Навального опубликовал расследование и показал огромный дворец под Геленджиком, который, вероятно, принадлежит Путину.
- Официальная площадь поместья – 68 гектаров, но есть еще прилегающие 7 тысяч гектаров, принадлежащие ФСБ. Кроме того, рядом расположены 300 гектаров виноградников.
- Дворец, по оценкам журналистов, может стоить около 100 миллиардов рублей.
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