В дворец Путина впервые удалось попасть: сенсационное видео роскошного поместья
В России впервые побывали во дворце президента Владимира Путина, который все обсуждали после расследования оппозиционера Алексея Навального. Сенсационное видео обнародовали в сети. В здании действительно делают роскошный ремонт, однако по состоянию на 29 января, Дворец на начальном этапе строительства.
Источник: 24 Канал
Во дворец удалось попасть главному редактору российского издания Mash Максим Иксанову. Его провел туда представитель технического надзора за строительством, следящий за строением уже 6 лет.
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Ремонт во дворце Путина
Оппозиционер Навальный опубликовал 19 января 2021 года расследование о дворце Путина под Геленджиком. Подробнее о дворце – смотрите здесь.
По словам Иксанова, внутри все помещения на первом этапе строительства. Также недостроенными являются и другие помещения, упомянутые в расследовании Навального:
- "аквадискотека";
- частный театр.
Описать локацию довольно легко – сплошной бетон. Все находится в состоянии строительства. Множество строителей и других рабочих,
– отметил Иксанов.
Элементы роскоши в здании
Иксанов не нашел и прочих атрибутов роскоши, показанных в расследовании Навального: отсутствует не только царский орел на воротах, но и сами ворота.
Главный вход во дворец / Скриншот с видео
Иксанов заявил, что его "экскурсовод" предусматривает, что строительство дворца продлится еще 5 – 6 лет.
Как сейчас выглядит дворец: видео
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