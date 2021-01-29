В России впервые побывали во дворце президента Владимира Путина, который все обсуждали после расследования оппозиционера Алексея Навального. Сенсационное видео обнародовали в сети. В здании действительно делают роскошный ремонт, однако по состоянию на 29 января, Дворец на начальном этапе строительства.

Источник: 24 Канал

Во дворец удалось попасть главному редактору российского издания Mash Максим Иксанову. Его провел туда представитель технического надзора за строительством, следящий за строением уже 6 лет.

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Ремонт во дворце Путина

Оппозиционер Навальный опубликовал 19 января 2021 года расследование о дворце Путина под Геленджиком. Подробнее о дворце – смотрите здесь.

По словам Иксанова, внутри все помещения на первом этапе строительства. Также недостроенными являются и другие помещения, упомянутые в расследовании Навального:

"аквадискотека";

частный театр.

Описать локацию довольно легко – сплошной бетон. Все находится в состоянии строительства. Множество строителей и других рабочих,

– отметил Иксанов.

Элементы роскоши в здании

Иксанов не нашел и прочих атрибутов роскоши, показанных в расследовании Навального: отсутствует не только царский орел на воротах, но и сами ворота.



Главный вход во дворец / Скриншот с видео

Иксанов заявил, что его "экскурсовод" предусматривает, что строительство дворца продлится еще 5 – 6 лет.

Как сейчас выглядит дворец: видео