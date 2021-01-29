В палац Путіна вперше вдалося потрапити: сенсаційне відео розкішного маєтку
У Росії вперше побували у палаці президента Володимира Путіна, який усі обговорювали після розслідування опозиціонера Олексія Навального. Сенсаційне відео оприлюднили у мережі. У будівлі справді роблять розкішний ремонт, проте станом на 29 січня, палац на початковому етапі будівництва.
Джерело: 24 Канал
У палац вдалось потрапити головному редактору російського видання Mash Максим Іксанову. Його провів туди представник технічного нагляду за будівництвом, що слідкує за будовою вже 6 років.
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Ремонт у палаці Путіна
За словами Іксанова, всередині всі приміщення на першому етапі будівництва. Також недобудованими є й інші приміщення, згадані в розслідуванні Навального:
- "аквадискотека";
- приватний театр.
Описати локацію доволі легко – суцільний бетон. Все перебуває в стані будівництва. Безліч будівельників та інших робочих,
– зазначив Іксанов.
Елементи розкоші у будівлі
Іксанов не знайшов і інших атрибутів розкоші, показаних у розслідуванні Навального: відсутній не лише царський орел на воротах, а й самі ворота.
Головний вхід у палац / Скриншот з відео
Іксанов заявив, що його "екскурсовод" передбачає, що будівництво палацу триватиме ще 5 – 6 років.
Як зараз виглядає палац: відео
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