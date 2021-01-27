В российском ФСБ заявили, что закрыли полеты в районе дворца Путина "в интересах пограничной безопасности". А вот запрета на прохождение лодок в районе мыса Идокопас, по словам ФСБ, якобы нет.

Источник: РБК

Об этом заявили в ФСБ на запрос РБК. Силовики также отметили, что в районе Геленджика нет объектов, которые охраняют, и не действуют никакие ограничения.

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Позиция ФСБ

Силовики отметили, что бесполетную зону в районе мыса Идокопас в городе Геленджик установили из-за "роста разведывательной активности сопредельных государств, входящих в блок НАТО".

В этом районе ведомство, по его утверждению, занимается только "защитой участка государственной границы России, обеспечением экономических и иных законных интересов страны, контролем в сфере охраны водных и биологических ресурсов".

Что известно о дворце Путина

На днях российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал расследование дела главы Кремля. Расследование называется "Дворец для Путина. История крупнейшей взятки" и за неделю на ютубе его посмотрели уже более 94 миллионов человек.

Размеры и отделка дворца по-настоящему впечатляют. Общая площадь поместья в 39 раз больше государства Монако. По оценкам расследователей, дворец стоит по меньшей мере 100 миллиардов российских рублей.

По оценкам расследователей, дворец стоит Сам Путин заявил, что ни ему, ни его семье описанное в расследовании не принадлежит.

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