Все из-за НАТО: в ФСБ объяснили, почему закрыли полеты над дворцом Путина
В российском ФСБ заявили, что закрыли полеты в районе дворца Путина "в интересах пограничной безопасности". А вот запрета на прохождение лодок в районе мыса Идокопас, по словам ФСБ, якобы нет.
Источник: РБК
Об этом заявили в ФСБ на запрос РБК. Силовики также отметили, что в районе Геленджика нет объектов, которые охраняют, и не действуют никакие ограничения.
Важно Ни мне, ни моим родственникам не положено, – Путин о дворце в Геленджике
Позиция ФСБ
Силовики отметили, что бесполетную зону в районе мыса Идокопас в городе Геленджик установили из-за "роста разведывательной активности сопредельных государств, входящих в блок НАТО".
В этом районе ведомство, по его утверждению, занимается только "защитой участка государственной границы России, обеспечением экономических и иных законных интересов страны, контролем в сфере охраны водных и биологических ресурсов".
Что известно о дворце Путина
- На днях российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал расследование дела главы Кремля. Расследование называется "Дворец для Путина. История крупнейшей взятки" и за неделю на ютубе его посмотрели уже более 94 миллионов человек.
- Размеры и отделка дворца по-настоящему впечатляют. Общая площадь поместья в 39 раз больше государства Монако. По оценкам расследователей, дворец стоит по меньшей мере 100 миллиардов российских рублей.
- Сам Путин заявил, что ни ему, ни его семье описанное в расследовании не принадлежит.
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