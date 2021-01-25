Ни мне, ни моим родственникам не положено, – Путин о дворце в Геленджике
Владимир Путин заявил, что якобы не владеет дворцом в Геленджике. Кроме того, российский лидер подчеркнул: он не смотрел расследование Алексея Навального "Дворец для Путина".
Источник: 24 канал по материалам росСМИ
Путину вроде бы не хватило времени, чтобы посмотреть фильм, опубликованный на ютуб-канале Навального. Он видел только видеоподборку, которую ему принесли помощники.
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Ничего из того, что там указано как моя собственность, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда,
– подчеркнул Путин.
Что еще сказал Путин
- Фильм он не видел, однако все, что его заинтересовало "из увиденного" – это виноделие.
- Слухи о дворце ходили в народе уже давно. Однако сейчас вроде бы настало подходящее время, чтобы все обобщить, и этим материалом "промыть мозги" россиянам.
- Кроме того, президент России апеллировал к тому, что за 10 лет должны остаться хоть какие-то документы. В частности, об оформлении земельных участков или определенных нотариальных записях.
- Путин также "не узнал" людей, которых Навальный упоминает в фильме. Президент России заявил, что: "Я кого-то знаю, кто-то является моим приятелем, бывшим коллегой. Какие-то дальние родственники, какие-то знакомые. Есть люди, которых я вообще не знаю".
- Бизнес Путина вроде бы не интересует вообще. Он никогда им не занимался.
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Дворец для Путина: что известно
- 19 января Алексей Навальный опубликовал расследование "Дворец для Путина. История крупнейшей взятки".
- В материале говорится, что президенту России принадлежит роскошный, однако китчевый дворец в Геленджике.
- Общая площадь поместья в 39 раз больше государства Монако.
- По оценкам расследователей, дворец стоит по меньшей мере 100 миллиардов российских рублей.
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