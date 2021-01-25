Владимир Путин заявил, что якобы не владеет дворцом в Геленджике. Кроме того, российский лидер подчеркнул: он не смотрел расследование Алексея Навального "Дворец для Путина".

Источник: 24 канал по материалам росСМИ

Путину вроде бы не хватило времени, чтобы посмотреть фильм, опубликованный на ютуб-канале Навального. Он видел только видеоподборку, которую ему принесли помощники.

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Ничего из того, что там указано как моя собственность, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда,

– подчеркнул Путин.

Что еще сказал Путин

Фильм он не видел, однако все, что его заинтересовало "из увиденного" – это виноделие.

Слухи о дворце ходили в народе уже давно. Однако сейчас вроде бы настало подходящее время, чтобы все обобщить, и этим материалом "промыть мозги" россиянам.

Кроме того, президент России апеллировал к тому, что за 10 лет должны остаться хоть какие-то документы. В частности, об оформлении земельных участков или определенных нотариальных записях.

Путин также "не узнал" людей, которых Навальный упоминает в фильме. Президент России заявил, что: "Я кого-то знаю, кто-то является моим приятелем, бывшим коллегой. Какие-то дальние родственники, какие-то знакомые. Есть люди, которых я вообще не знаю".

Бизнес Путина вроде бы не интересует вообще. Он никогда им не занимался.

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Дворец для Путина: что известно