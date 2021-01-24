Вышло мало людей, а многие голосуют за Путина, – Песков о протестах в России
В Кремле считают, что на акции в поддержку Алексея Навального вышло немного людей. Также во власти отметили, что якобы – не против других политических взглядов, а против – незаконных протестов.
Это выгодно тем, кто хочет раскачивать ситуацию, – Песков
Как подчеркнул пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, за Владимира Путина голосуют значительно больше людей, чем были 23 января на улицах. Об этом информирует Интерфакс.
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Это выгодно тем, кто хочет и дальше раскачивать ситуацию. На самом деле не раскачивается, потому что, вы не забывайте, вот сейчас будут говорить, что на митинги вышли много людей. Мало вышли, много людей голосуют за Путина,
– сказал Песков.
Также пресс-секретарь Путина раскритиковал сотрудников американского посольства в России. Дипведомство разместило в Твиттере сообщения в поддержку протестующих.
Коротко об акциях в России в поддержку Навального
- Сразу после возвращения Алексея Навального из Германии в Россию 17 января, его задержали.
- 23 января люди вышли на улицы, требуя освободить оппозиционера из СИЗО.
- По предварительным подсчетам, только в Москве митинговали от 20 до 40 тысяч человек.
- Более 3 тысяч задержали силовики. Больше всего – в столице России.
- Демонстрации сопровождались массовыми столкновениями с полицией.
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