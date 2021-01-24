В Кремле считают, что на акции в поддержку Алексея Навального вышло немного людей. Также во власти отметили, что якобы – не против других политических взглядов, а против – незаконных протестов.

Это выгодно тем, кто хочет раскачивать ситуацию, – Песков

Как подчеркнул пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, за Владимира Путина голосуют значительно больше людей, чем были 23 января на улицах. Об этом информирует Интерфакс.

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Это выгодно тем, кто хочет и дальше раскачивать ситуацию. На самом деле не раскачивается, потому что, вы не забывайте, вот сейчас будут говорить, что на митинги вышли много людей. Мало вышли, много людей голосуют за Путина,

– сказал Песков.

Также пресс-секретарь Путина раскритиковал сотрудников американского посольства в России. Дипведомство разместило в Твиттере сообщения в поддержку протестующих.

Коротко об акциях в России в поддержку Навального