В России уже начали выдвигать обвинения против задержанных во время акции в поддержку Алексея Навального протестующих. В то же время Следственный комитет в Москве возбудил против митингующих несколько уголовных дел.

Обвинение выдвигают по трем статьям: Применение насилия к представителю власти, хулиганство и умышленное повреждение имущества. Об этом сообщает Meduza.

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Следственный комитет привел несколько эпизодов, по которым якобы были возбуждены дела – в частности, по версии ведомства, на Сретенском бульваре несколько человек избили сотрудника Росгвардии, а еще двум сотрудникам распылили в лицо слезоточивый газ.

В ведомстве отметили, что могут возникнуть новые уголовные дела, ведь в рамках проверки следствие продолжает изучать фото – и видеоматериалы с акции протеста и что могут возникнуть новые уголовные дела.

Дела в отношении активистов в других городах

В Новосибирске, Владивостоке и Ростове-на-Дону возбудили уголовные дела в связи с акциями за освобождение Алексея Навального 23 января. По информации "ОВД-Инфо", один из сотрудников полиции Владивостока рассказал, что в связи с акцией правоохранители возбудили уголовное дело по статье о совершении хулиганских действий, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств.

Еще два уголовных дела во Владивостоке возбудили по статье о применении насилия к силовикам.

В Новосибирске уголовное дело возбудили по статье о призывах к массовым беспорядкам. В Ростове-на-Дону против несовершеннолетнего активиста возбудили уголовное дело по статье о призывах к массовым беспорядкам.

Также Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "о вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность" из-за постов с анонсами акций в поддержку Навального.

Обратите внимание! В России 23 января во время протестов в поддержку оппозиционера задержали около 3,4 тысячи человек. Больше всего – в Москве.

Протесты в России: коротко