Сколько людей задержали на протестах в России за Навального: статистика
В России 23 января во время протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального задержали около 3,4 тысячи человек. Больше всего – в Москве.
По состоянию на 12:20 24 января количество задержанных составляет 3435 человек, сообщает "Дождь".
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Статистика задержаний в городах
- По информации "ОВД-Инфо", в столице России Москве задержали более 1,2 тысячи протестующих.
- В Санкт-Петербурге – около 485;
- В Новосибирске и Воронеже – почти по 100;
- В Хабаровске – 58;
- Кроме того, десятки задержанных есть в других городах. Например, в Туле, Сочи, Барнауле, Самаре, Красноярске и т.
Протесты в России: что надо знать
- Протесты в российских городах вспыхнули 23 января, эпицентр событий был в Москве.
- Люди возмутились, что Навального взяли под стражу после его прилета из Германии. Политик лечился там от отравления "Новичком".
- Дело в том, что условный срок оппозиционера по делу "Ив-Роше" хотят заменить на реальный.
- Митинги переросли в столкновения с силовиками. Омоновцы задерживали и даже избивали людей.
- Зато митингующие бросали в полицию снежками, а затем пошли к СИЗО, где удерживают Навального.
- Возле изолятора также были массовые задержания и столкновения.
- Фонд Навального уже анонсировал новые протесты на следующих выходных.
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