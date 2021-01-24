В России 23 января во время протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального задержали около 3,4 тысячи человек. Больше всего – в Москве.

По состоянию на 12:20 24 января количество задержанных составляет 3435 человек, сообщает "Дождь". Важно Снежные бои и столкновения возле СИЗО: как Россия протестовала за Навального – фото, видео Статистика задержаний в городах По информации "ОВД-Инфо", в столице России Москве задержали более 1,2 тысячи протестующих.

В Санкт-Петербурге – около 485;

В Новосибирске и Воронеже – почти по 100;

В Хабаровске – 58;

Кроме того, десятки задержанных есть в других городах. Например, в Туле, Сочи, Барнауле, Самаре, Красноярске и т. Протесты в России: что надо знать Протесты в российских городах вспыхнули 23 января, эпицентр событий был в Москве.

Люди возмутились, что Навального взяли под стражу после его прилета из Германии. Политик лечился там от отравления "Новичком".

Дело в том, что условный срок оппозиционера по делу "Ив-Роше" хотят заменить на реальный.

Митинги переросли в столкновения с силовиками. Омоновцы задерживали и даже избивали людей.

Зато митингующие бросали в полицию снежками, а затем пошли к СИЗО, где удерживают Навального.

Возле изолятора также были массовые задержания и столкновения.

Фонд Навального уже анонсировал новые протесты на следующих выходных.