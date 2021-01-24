У Росії 23 січня під час протестів на підтримку опозиціонера Олексія Навального затримали близько 3,4 тисячі людей. Найбільше – у Москві.

Станом на 12:20 24 січня кількість затриманих становить 3435 людей, повідомляє "Дождь". Важливо Снігові бої та сутички біля СІЗО: як Росія протестувала за Навального – фото, відео Статистика затримань у містах За інформацією "ОВД-Інфо", у столиці Росії Москві затримали понад 1,2 тисячі протестувальників.

У Санкт-Петербурзі – близько 485;

У Новосибірську та Воронежі – майже по 100;

У Хабаровську – 58;

Крім того, десятки затриманих є в інших містах. Наприклад, у Тулі, Сочі, Барнаулі, Самарі, Красноярську тощо. Протести у Росії: що треба знати Протести у російських містах спалахнули 23 січня, епіцентр подій був у Москві.

Люди обурились, що Навального взяли під варту після його прильоту з Німеччини. Політик лікувався там від отруєння "Новачком".

Річ у тім, що умовний термін опозиціонера у справі "Ів-Роше" хочуть замінити на реальний.

Мітинги переросли у сутички з силовиками. ОМОНівці затримували та навіть били людей.

Натомість мітингувальники кидали у поліцію сніжками, а потім пішли до СІЗО, де утримують Навального.

Біля ізолятора також були масові затримання та сутички.

Фонд Навального вже анонсував нові протести на наступних вихідних.