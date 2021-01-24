У Росії вже почали висувати обвинувачення проти затриманих під час акції на підтримку Олексія Навального протестувальнків. Водночас слідчий комітет у Москві порушив проти мітингувальників декілька кримінальних справ.

Обвинувачення висувають за трьома статтями: застосування насильства до представника влади, хуліганство і навмисне пошкодження майна. Про це повідомляє Meduza.

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Слідчий комітет навів кілька епізодів, за якими нібито були порушені справи – зокрема, за версією відомства, на Стрітенському бульварі кілька людей побили співробітника Росгвардії, а ще двом співробітникам розпорошили в обличчя сльозогінний газ.

У відомстві зазначили, що можуть виникнути нові кримінальні справи, адже у межах перевірки слідство продовжує вивчати фото- і відеоматеріали з акції протесту та що можуть виникнути нові кримінальні справи.

Справи щодо активістів в інших містах

У Новосибірську, Владивостоці та Ростові-на-Дону порушили кримінальні справи у зв'язку з акціями за звільнення Олексія Навального 23 січня. За інформацією "ОВД-Инфо", один із співробітників поліції Владивостока розповів, що в зв'язку з акцією правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею про вчинення хуліганських дій, що загрожують безпечній експлуатації транспортних засобів.

Ще дві кримінальні справи у Владивостоці порушили за статтею про застосування насильства до силовиків.

У Новосибірську кримінальну справу порушили за статтею про заклики до масових заворушень. У Ростові-на-Дону проти неповнолітнього активіста порушили кримінальну справу за статтею про заклики до масових заворушень.

Також Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтею про залучення неповнолітніх у протиправну діяльність" через пости з анонсами акцій на підтримку Навального.

Зверніть увагу! У Росії 23 січня під час протестів на підтримку опозиціонера затримали близько 3,4 тисячі людей. Найбільше – у Москві.

Протести у Росії: коротко