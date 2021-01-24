У Кремлі вважають, що на акції на підтримку Олексія Навального вийшло небагато людей. Також у владі наголосили, що начебто – не проти інших політичних поглядів, а проти – незаконних протестів.

Це вигідно тим, хто хоче розгойдувати ситуацію, – Пєсков

Як наголосив прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков, за Володимира Путіна голосують значно більше людей, ніж були 23 січня на вулицях. Про це інформує Інтерфакс.

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Це вигідно тим, хто хоче і надалі розгойдувати ситуацію. Насправді не розгойдується, тому що, ви не забувайте, ось зараз будуть говорити, що на мітинги вийшли багато людей. Мало вийшли, багато людей голосують за Путіна,

– сказав Пєсков.

Також прессекретар Путіна розкритикував співробітників американського посольства в Росії. Дипвідомство розмістило у твіттері дописи на підтримку протестувальників.

Коротко про акції в Росії на підтримку Навального