Ні мені, ні моїм родичам не належить, – Путін про палац в Геленджику
Володимир Путін заявив, що нібито не володіє палацом у Геленджику. Окрім того, російський лідер наголосив: він не дивився розслідування Олексія Навального "Палац для Путіна".
Джерело: 24 канал за матеріалами росЗМІ
Путіну начебто забракло часу, аби переглянути фільм, опублікований на ютуб-каналі Навального. Він бачив тільки відеодобірку, яку йому принесли помічники.
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Нічого з того, що там вказано як моя власність, ні мені, ні моїм близьким родичам не належить і ніколи не належало. Ніколи,
– наголосив Путін.
Що ще сказав Путін
- Фільм він не бачив, однак все, що його зацікавило "з побаченого" – це виноробство.
- Чутки про палац ходили у народі вже давно. Однак зараз начебто настав слушний час, аби все узагальнити, і цим матеріалом "промити мізки" росіянам.
- Окрім того, президент Росії апелював до того, що за 10 років мали б залишитися хоч якісь документи. Зокрема, про оформлення земельних ділянок або певні нотаріальні записи.
- Путін також "не впізнав" людей, яких Навальний згадує у фільмі. Президент Росії заявив, що: "Я когось знаю, хтось є моїм приятелем, колишнім колегою. Якісь далекі родичі, якісь знайомі. Є люди, яких я взагалі не знаю".
- Бізнес Путіна начебто не цікавить взагалі. Він ніколи ним не займався.
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Палац для Путіна: що відомо
- 19 січня Олексій Навальний опублікував розслідування "Палац для Путіна. Історія найбільшого хабаря".
- У матеріалі мовиться, що президентові Росії належить розкішний, однак кітчевий палац у Геленджику.
- Загальна площа маєтку у 39 разів більша за державу Монако.
- За оцінками розслідувачів, палац коштує щонайменше 100 мільярдів російських рублів.
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