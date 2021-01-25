Володимир Путін заявив, що нібито не володіє палацом у Геленджику. Окрім того, російський лідер наголосив: він не дивився розслідування Олексія Навального "Палац для Путіна".

Джерело: 24 канал за матеріалами росЗМІ

Путіну начебто забракло часу, аби переглянути фільм, опублікований на ютуб-каналі Навального. Він бачив тільки відеодобірку, яку йому принесли помічники.

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Нічого з того, що там вказано як моя власність, ні мені, ні моїм близьким родичам не належить і ніколи не належало. Ніколи,

– наголосив Путін.

Що ще сказав Путін

Фільм він не бачив, однак все, що його зацікавило "з побаченого" – це виноробство.

Чутки про палац ходили у народі вже давно. Однак зараз начебто настав слушний час, аби все узагальнити, і цим матеріалом "промити мізки" росіянам.

Окрім того, президент Росії апелював до того, що за 10 років мали б залишитися хоч якісь документи. Зокрема, про оформлення земельних ділянок або певні нотаріальні записи.

Путін також "не впізнав" людей, яких Навальний згадує у фільмі. Президент Росії заявив, що: "Я когось знаю, хтось є моїм приятелем, колишнім колегою. Якісь далекі родичі, якісь знайомі. Є люди, яких я взагалі не знаю".

Бізнес Путіна начебто не цікавить взагалі. Він ніколи ним не займався.

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Палац для Путіна: що відомо