Голова українського МЗС Дмитро Кулеба висловив підтримку російському опозиціонеру Олексію Навальному. Як пояснив він, Навальний – ворог Путіна, а ворог мого ворога є моїм другом.

Україна підтримує Навального: деталі заяви

Як зауважив міністра закордонних справ, хоча Україна підтримує звільнення Навального, але українці не повинні "зачаровуватись" ним із точки зору інтересів України. Про це Кулеба сказав у ефірі одного українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Ще і доведеться вибачитися за російську агресію, якщо станеться так, що Навальний в якійсь перспективі в результаті демократичних виборів очолить Росію або посяде якесь політичне місце в системі. Але, як я сказав, ворог мого ворога є моїм другом. Тому якщо Навальний є ворогом Путіна, то ми підтримуємо Навального. Все дуже просто,

– підкреслив дипломат.

Зауважимо! Напередодні в містах Росії відбулися масштабні акції протесту на підтримку Навального. Традиційно російська влада намагалася придушити мітинги, тому силовики не лише жорстко кидали людей у автозаки, а і били ледь не усіх, хто їм потрапляв під руку. Багато країн світу засудили таку агресію Кремля. Докладніше про події 23 січня читайте за цим посиланням.

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