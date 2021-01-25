Україна підтримує Навального – він є ворогом Путіна, – Кулеба
Голова українського МЗС Дмитро Кулеба висловив підтримку російському опозиціонеру Олексію Навальному. Як пояснив він, Навальний – ворог Путіна, а ворог мого ворога є моїм другом.
Україна підтримує Навального: деталі заяви
Як зауважив міністра закордонних справ, хоча Україна підтримує звільнення Навального, але українці не повинні "зачаровуватись" ним із точки зору інтересів України. Про це Кулеба сказав у ефірі одного українських телеканалів, повідомляє 24 канал.
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Ще і доведеться вибачитися за російську агресію, якщо станеться так, що Навальний в якійсь перспективі в результаті демократичних виборів очолить Росію або посяде якесь політичне місце в системі. Але, як я сказав, ворог мого ворога є моїм другом. Тому якщо Навальний є ворогом Путіна, то ми підтримуємо Навального. Все дуже просто,
– підкреслив дипломат.
Ситуація навколо Олексія Навального: коротко
- Опозиційний політик повернувся з Німеччини 17 січня. Там він лікувався від отруєння "Новачком".
- Сів він у Москві не одразу, оскільки вирішили змінити аеропорт – з "Внуково" на "Шереметьєво".
- І одразу ж після приземлення Навального затримали, а наступного дня обрали запобіжний захід – взяли під варту на 30 діб.
- Ця справа тягнеться з 2014 року та стосується махінацій з компанією "Ів-Роше". Раніше опозиціонер отримав 3,5 роки умовно, тепер термін можуть замінити на реальний. Все тому, що Навальний під час перебування у Німеччині не з'являвся до поліції.
- Прихильники Навального збираються влаштувати масштабні мітинги 23 січня. І напередодні поліція прийшла, зокрема, до співробітника розслідувань Фонду боротьби з корупцією Георгія Албурова.
- Силовики навідалися й до Кіри Ярмиш, прессекретарки опозиціонера. Вона не відкривала двері поліцейським й чекала адвоката. Зрештою її все ж доправили до відділку та провели обшук у квартирі. Згодом суд заарештував Ярмиш на 9 діб.
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