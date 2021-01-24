Країни Балтії закликали Євросоюз ввести санкції проти російських чиновників, які причетні до придушень протестів 23 січня. Спільну заяву зробили глави МЗС Естонії, Латвії, Литви.

Усіх мирних протестувальників потрібно негайно звільнити. Про це у своєму акаунті у твітері написав глава Міністерства закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

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Ми рішуче засуджуємо затримання мирних демонстрантів у Росії. Їх потрібно негайно звільнити. Всі ми в ЄС повинні рішуче вжити обмежувальних заходів щодо російських чиновників, відповідальних за арешти,

– заявив Рейнсалу.