Волю для протестующих: страны Балтии призвали ЕС ввести санкции против России
Страны Балтии призвали Евросоюз ввести санкции против российских чиновников, которые причастны к подавлениям протестов 23 января. Совместное заявление сделали главы МИД Эстонии, Латвии, Литвы.
Всех мирных протестующих нужно немедленно освободить. Об этом в своем аккаунте в твиттере написал глава Министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.
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Мы решительно осуждаем задержание мирных демонстрантов в России. Их нужно немедленно освободить. Все мы в ЕС должны решительно принять ограничительные меры в отношении российских чиновников, ответственных за аресты,
– заявил Рейнсалу.
Подавление протестов в России: что известно
- 23 января в городах России вспыхнули массовые протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
- В течение дня силовики задержали примерно 3,4 тысячи митингующих.
- Больше всего задержаний произошло в Москве. Там схватили более 1,2 тысячи протестующих.
- Во время задержаний силовики избивали протестующих.
- В частности, в Санкт-Петербурге протестующую Юдину Маргариту силовик ударил ногой в живот. Женщина оказалась в реанимации.
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