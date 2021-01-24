Страны Балтии призвали Евросоюз ввести санкции против российских чиновников, которые причастны к подавлениям протестов 23 января. Совместное заявление сделали главы МИД Эстонии, Латвии, Литвы.

Всех мирных протестующих нужно немедленно освободить. Об этом в своем аккаунте в твиттере написал глава Министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

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Мы решительно осуждаем задержание мирных демонстрантов в России. Их нужно немедленно освободить. Все мы в ЕС должны решительно принять ограничительные меры в отношении российских чиновников, ответственных за аресты,

– заявил Рейнсалу.

Подавление протестов в России: что известно