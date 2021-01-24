Важкий стан: як почувається жінка, яку силовик в Санкт-Петербурзі вдарив в живіт
Під час мітингів в Санкт-Петербурзі, що відбулись на підтримку опозиціонера Олексія Навального, силовик вдарив ногою в живіт демонстрантку Маргариту Юдіну. Стан жінки важкий.
Жінка потрапила до реанімації. Про це розповіли в лікарні імені Джанелідзе, повідомляє "Дождь".
До речі У Санкт-Петербурзі ОМОНівець вдарив ногою жінку: обурливе відео
В лікарню її привезли з черепно-мозковою травмою від удару на асфальт.
Що цьому передувало
- На мітингу в Санкт-Петербурзі Юдіна запитала ОМОНівців, за що вони затримали молодого хлопця.
- У відповідь силовик вдарив жінку ногою в живіт. Від удару вона аж відлетіла на асфальт.
- Потім жінку забрали до лікарні.
- До речі, згодом в мережі опублікували запис розмови, де нібито поліцейські вибачились перед Юдіною. Вони говорили, що буцімто це не їхні методи.
Дивіться відео, як силовик вдарив жінку:
Протести у Росії за Навального: коротко
- Протести спалахнули по всій Росії 23 січня. Мітингувальники вимагали звільнити Навального з СІЗО.
- Затримали понад 3,3 тисячі людей, найбільше – у Москві. Силовики навіть били демонстрантів.
- Під час протестів влаштували справжні "снігові бої" з поліцією.
- Згодом люди прийшли до ізолятора, де утримують Навального. Сутички виникли і там.
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