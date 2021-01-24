Під час мітингів в Санкт-Петербурзі, що відбулись на підтримку опозиціонера Олексія Навального, силовик вдарив ногою в живіт демонстрантку Маргариту Юдіну. Стан жінки важкий.

Жінка потрапила до реанімації. Про це розповіли в лікарні імені Джанелідзе, повідомляє "Дождь". До речі У Санкт-Петербурзі ОМОНівець вдарив ногою жінку: обурливе відео В лікарню її привезли з черепно-мозковою травмою від удару на асфальт. Що цьому передувало На мітингу в Санкт-Петербурзі Юдіна запитала ОМОНівців, за що вони затримали молодого хлопця.

У відповідь силовик вдарив жінку ногою в живіт. Від удару вона аж відлетіла на асфальт.

Потім жінку забрали до лікарні.

До речі, згодом в мережі опублікували запис розмови, де нібито поліцейські вибачились перед Юдіною. Вони говорили, що буцімто це не їхні методи. Дивіться відео, як силовик вдарив жінку: Протести у Росії за Навального: коротко Протести спалахнули по всій Росії 23 січня. Мітингувальники вимагали звільнити Навального з СІЗО.

Затримали понад 3,3 тисячі людей, найбільше – у Москві. Силовики навіть били демонстрантів.

Під час протестів влаштували справжні "снігові бої" з поліцією.

Згодом люди прийшли до ізолятора, де утримують Навального. Сутички виникли і там.