Тяжелое состояние: как чувствует себя женщина, которую силовик в Санкт-Петербурге ударил в живот
Во время митингов в Санкт-Петербурге, которые состоялись в поддержку оппозиционера Алексея Навального, силовик ударил ногой в живот демонстрантку Маргариту Юдину. Состояние женщины тяжелое.
Женщина попала в реанимацию. Об этом рассказали в больнице имени Джанелидзе, сообщает "Дождь".
Кстати В Санкт-Петербурге омоновец ударил ногой женщину: возмутительное видео
В больницу ее привезли с черепно-мозговой травмой от удара об асфальт.
Что этому предшествовало
- На митинге в Санкт-Петербурге Юдина спросила омоновцев, за что они задержали молодого парня.
- В ответ силовик ударил женщину ногой в живот. От удара она даже отлетела на асфальт.
- Затем женщину забрали в больницу.
- Кстати, впоследствии в сети опубликовали запись разговора, где якобы полицейские извинились перед Юдиной. Они говорили, что якобы это не их методы.
Смотрите видео, как силовик ударил женщину:
Протесты в России за Навального: коротко
- Протесты вспыхнули по всей России 23 января. Митингующие требовали освободить Навального из СИЗО.
- Задержали более 3,3 тысячи человек, больше всего – в Москве. Силовики даже били демонстрантов.
- Во время протестов устроили настоящие "снежные бои" с полицией.
- Впоследствии люди пришли под изолятор, где содержат Навального. Столкновения возникли и там.
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