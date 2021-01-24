Во время митингов в Санкт-Петербурге, которые состоялись в поддержку оппозиционера Алексея Навального, силовик ударил ногой в живот демонстрантку Маргариту Юдину. Состояние женщины тяжелое.

Женщина попала в реанимацию. Об этом рассказали в больнице имени Джанелидзе, сообщает "Дождь". Кстати В Санкт-Петербурге омоновец ударил ногой женщину: возмутительное видео В больницу ее привезли с черепно-мозговой травмой от удара об асфальт. Что этому предшествовало На митинге в Санкт-Петербурге Юдина спросила омоновцев, за что они задержали молодого парня.

В ответ силовик ударил женщину ногой в живот. От удара она даже отлетела на асфальт.

Затем женщину забрали в больницу.

Кстати, впоследствии в сети опубликовали запись разговора, где якобы полицейские извинились перед Юдиной. Они говорили, что якобы это не их методы. Смотрите видео, как силовик ударил женщину: Протесты в России за Навального: коротко Протесты вспыхнули по всей России 23 января. Митингующие требовали освободить Навального из СИЗО.

Задержали более 3,3 тысячи человек, больше всего – в Москве. Силовики даже били демонстрантов.

Во время протестов устроили настоящие "снежные бои" с полицией.

Впоследствии люди пришли под изолятор, где содержат Навального. Столкновения возникли и там.