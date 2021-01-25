Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выразил поддержку российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Как пояснил он, Навальный – враг Путина, а враг моего врага является моим другом.

Украина поддерживает Навального: детали заявления

Как отметил министр иностранных дел, хотя Украина поддерживает освобождение Навального, но украинцы не должны "очаровываться" им с точки зрения интересов Украины. Об этом Кулеба сказал в эфире одного украинских телеканалов, сообщает 24 канал .

К теме Украина решительно осуждает насилие, – МИД о задержании протестующих в России

Еще и придется извиниться за российскую агрессию, если случится так, что Навальный в какой-то перспективе в результате демократических выборов возглавит Россию или займет какое-то политическое место в системе. Но, как я сказал, враг моего врага является моим другом. Поэтому если Навальный является врагом Путина, то мы поддерживаем Навального. Все очень просто,

– подчеркнул дипломат.

Заметим! Накануне в городах России прошли масштабные акции протеста в поддержку Навального. Традиционно российская власть пыталась подавить митинги, потому силовики не только жестко бросали людей в автозаки, а и били едва ли не всех, кто им попадался под руку. Многие страны мира осудили такую агрессию Кремля. Подробнее о событиях 23 января читайте по этой ссылке.

Ситуация вокруг Алексея Навального: коротко