Украина поддерживает Навального – он является врагом Путина, – Кулеба
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выразил поддержку российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Как пояснил он, Навальный – враг Путина, а враг моего врага является моим другом.
Украина поддерживает Навального: детали заявления
Как отметил министр иностранных дел, хотя Украина поддерживает освобождение Навального, но украинцы не должны "очаровываться" им с точки зрения интересов Украины. Об этом Кулеба сказал в эфире одного украинских телеканалов, сообщает 24 канал.
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Еще и придется извиниться за российскую агрессию, если случится так, что Навальный в какой-то перспективе в результате демократических выборов возглавит Россию или займет какое-то политическое место в системе. Но, как я сказал, враг моего врага является моим другом. Поэтому если Навальный является врагом Путина, то мы поддерживаем Навального. Все очень просто,
– подчеркнул дипломат.
Ситуация вокруг Алексея Навального: коротко
- Оппозиционный политик вернулся из Германии 17 января. Там он лечился от отравления "Новичком".
- Сел он в Москве не сразу, поскольку решили сменить аэропорт – с "Внуково" на "Шереметьево".
- И сразу же после приземления Навального задержали, а на следующий день избрали меру пресечения – взяли под стражу на 30 суток.
- Это дело тянется с 2014 года и касается махинаций с компанией "Ив-Роше". Ранее оппозиционер получил 3,5 года условно, теперь срок могут заменить на реальный. Все потому, что Навальный во время пребывания в Германии не являлся в полицию.
- Сторонники Навального собираются устроить масштабные митинги 23 января. И накануне полиция пришла, в частности, к сотруднику расследований Фонда борьбы с коррупцией Георгию Албурову.
- Силовики наведались и к Кире Ярмыш, пресс-секретаря оппозиционера. Она не открывала дверь полицейским и ждала адвоката. В конце концов ее все же доставили в участок и провели обыск в квартире. Впоследствии суд арестовал Ярмыш на 9 суток.
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