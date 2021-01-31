Оппозиция России уже потеряла надежду и уверена, что Алексея Навального посадят надолго. Причастен к этому, как заверили, непосредственно будет Владимир Путин.

Источник: Obozrevatel TV

Такое мнение относительно приговора Навальному высказал в интервью российский оппозиционер Илья Пономарев. Он отметил, что сильно удивится, если Путин не посадит его.

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Я думаю, что его посадят. Посадят надолго. Сейчас, скорее всего, ему включат тот срок, который был условным, 3,5 года,

– заверил Пономарев.

Пономарев отметил, что этого срока будет как раз достаточно, чтобы досидеть до следующих президентских выборов, которые состоятся в 2024 году.

Однако оппозиционер высказал предположение, что Навальному точно продлят срок.

Я очень сильно удивлюсь, если он (Путин – 24 канал) его не посадит,

– добавил Пономарев.

Пономарев: В Навального есть один шанс

Как отметил российский оппозиционный политик, в Навального есть лишь 1 шанс выйти на свободу.

Если 31 января произойдет чудо, выйдет по-настоящему большое количество людей (на протест – 24 канал), власть может сдать назад. Хотя все равно это маловероятно,

– сказал Пономарев.

Он добавил, что если Навального все-таки посадят – это будет надолго.

Ситуация в России: коротко