Путин посадит Навального надолго, – российский оппозиционер
Оппозиция России уже потеряла надежду и уверена, что Алексея Навального посадят надолго. Причастен к этому, как заверили, непосредственно будет Владимир Путин.
Источник: Obozrevatel TV
Такое мнение относительно приговора Навальному высказал в интервью российский оппозиционер Илья Пономарев. Он отметил, что сильно удивится, если Путин не посадит его.
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Я думаю, что его посадят. Посадят надолго. Сейчас, скорее всего, ему включат тот срок, который был условным, 3,5 года,
– заверил Пономарев.
Пономарев отметил, что этого срока будет как раз достаточно, чтобы досидеть до следующих президентских выборов, которые состоятся в 2024 году.
Однако оппозиционер высказал предположение, что Навальному точно продлят срок.
Я очень сильно удивлюсь, если он (Путин – 24 канал) его не посадит,
– добавил Пономарев.
Пономарев: В Навального есть один шанс
Как отметил российский оппозиционный политик, в Навального есть лишь 1 шанс выйти на свободу.
Если 31 января произойдет чудо, выйдет по-настоящему большое количество людей (на протест – 24 канал), власть может сдать назад. Хотя все равно это маловероятно,
– сказал Пономарев.
Он добавил, что если Навального все-таки посадят – это будет надолго.
Ситуация в России: коротко
- 23 января в России вспыхнули протесты. Люди заявили, что вышли в поддержку Алексея Навального, которого накануне задержали после прилета из Германии.
- Тогда, 23 января, на улицах различных городов России задержали тысячи человек. Многие из них были жестоко избиты силовиками.
- Уже 31 января люди снова вышли на протест. Известно о почти 3 тысячах задержанных.
- На этот раз силовики стали еще более жестокими. Они используют против активистов не только дубинки, но и слезоточивый газ, электрошокеры и даже табельный пистолет.
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