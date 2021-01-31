Путін посадить Навального надовго, – російський опозиціонер
Опозиція Росії вже втратила надію та впевнена, що Олексія Навального посадять надовго. Причетний до цього, як запевнили, безпосередньо буде Володимир Путін.
Джерело: Obozrevatel TV
Таку думку щодо вироку Навальному висловив в інтерв'ю російський опозиціонер Ілля Пономарьов. Він зауважив, що сильно здивується, якщо Путін не посадить його.
Цікаво Юлія Навальна приєдналася до протестів у Москві: її знову затримали – відео
Я думаю, що його посадять. Посадять надовго. Зараз, найімовірніше, йому включать той термін, який був умовним, 3,5 роки,
– запевнив Пономарьов.
Пономарьов наголосив, що цього терміну буде якраз достатньо, аби досидіти до наступних президентських виборів, які відбудуться у 2024 році.
Однак опозиціонер висловив припущення, що Навальному точно продовжать термін.
Я дуже сильно здивуюся, якщо він (Путін – 24 канал) його не посадить,
– додав Пономарьов.
Пономарьов: В Навального є один шанс
Як зазначив російський опозиційний політик, в Навального є лише 1 шанс вийти на волю.
Якщо 31 січня станеться диво, вийде по-справжньому велика кількість людей (на протест – 24 канал), влада може здати назад. Хоча все одно це малоймовірно,
– сказав Пономарьов.
Він додав, що якщо Навального все-таки посадять – це буде надовго.
Ситуація в Росії: коротко
- 23 січня у Росії спалахнули протести. Люди заявили, що вийшли на підтримку Олексія Навального, якого напередодні затримали після прильоту з Німеччини.
- Тоді, 23 січня, на вулицях різних міст Росії затримали тисячі людей. Багато з них були жорстоко побиті силовиками.
- Вже 31 січня люди знову вийшли на протест. Наразі відомо про майже 3 тисячі затриманих.
- Цього разу силовики стали ще жорстокішими. Вони використовують проти активістів не лише кийки, але й сльозогінний газ, електрошокери та навіть табельний пістолет.
Поділитися новиною