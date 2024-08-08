По словам россиян, жители приграничных территорий Курской области теперь даже при желании не могут выехать. На сообщение российского военкора Димитриева обратил внимание журналист Денис Казанский, передает 24 Канал.

Читайте также "Всюду месть": как реагируют в России на рейд по Курщине

Россияне не эвакуируют жителей приграничья

Военкор заявил, что считает ситуацию в Курской области "раздутой" с военной точки зрения. Однако, по его словам, есть очень неприятный момент, который "очень плохо характеризует российскую власть".

Речь идет об эвакуации гражданского населения в Курской области, а точнее о ее отсутствии.

Россия еще никуда не наступает, наступает Украина, но украинская власть уже озабочена эвакуацией прифронтовых сел,

– написал пропагандист.

Зато российские власти традиционно заявляют, что все под контролем.

То есть россияне, которые живут в зоне боевых действий, вчера могли прочитать в новостях, что все хорошо, всех победили. А утром обнаружить, что зона боевых действий расширилась, и теперь они даже при желании уже не могут ее покинуть,

– объяснил Димитрієв.

К слову, ранее в соцсетях появилось видео, как россияне массово сдаются в плен на КПП "Суджа". СМИ сообщают, что оружие якобы сложили около 50 пограничников.