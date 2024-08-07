Руководитель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине в эфире телеканала NOS рассказала, что она не видела такого за 20 лет своей карьеры.

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Что говорят в ООН о пытках над нашими военнопленными

Их (украинских пленных – 24 Канал) бьют металлическими палками и палками, жестко бьют током. Их раздевают. Это ужасно. Это худшее, что я видела за 20 лет моей карьеры, посещая пленных от имени ООН... 95% украинских военнопленных подверглись пыткам, и это является военным преступлением,

– заявила Даниэль Белл.

Она отметила, что к российским пленным в Украине они имеют полный доступ, однако информацию о поведении с украинскими военнопленными узнают уже тогда, когда разговаривают с ними после возвращения из плена.

"Поведение с пленными в Украине и России полностью отличается. Украинские условия содержания соответствуют международному гуманитарному праву", – заявила чиновница.

Она также добавила, что власти Украины предоставляет ООН неограниченный доступ к лагерям и временных тюрем с военнопленными.

Фотографы Либеровы показывали украинских пленных, которые вернулись из плена

По словам руководительницы мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, хотя в начале полномасштабного вторжения были некоторые проблемы, однако за последние 1,5 года они наблюдали условия содержания, которые соответствуют гуманитарному праву войны.