Керівниця моніторингової місії ООН з прав людини в Україні ефірі телеканалу NOS розповіла, що вона не бачила такого за 20 років своєї кар'єри.

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Що кажуть в ООН про тортури над нашими військовополоненими

Їх (українських полонених – 24 Канал) б'ють металевими палицями та палками, жорстко б'ють струмом. Їх роздягають. Це жахливо. Це найгірше, що я бачила за 20 років моєї кар'єри, відвідуючи полонених від імені ООН... 95% українських військовополонених зазнали тортур, і це є воєнним злочином,

– заявила Даніель Белл.

Вона зауважила, що до російських полонених в Україні вони мають повний доступ, проте інформацію про поведінку з українськими військовополоненими дізнаються вже тоді, коли розмовляють з ними після повернення з полону.

"Поведінка з полоненими в Україні та Росії цілковито відмінна. Українські умови утримання відповідають міжнародному гуманітарному праву", – заявила посадовиця.

Вона також додала, що влада України надає ООН необмежений доступ до таборів та тимчасових в'язниць із військовополоненими.

Фотографи Ліберови показували українських полонених, які повернулись з полону

За словами керівниці моніторингової місії ООН з прав людини в Україн, хоч на початку повномасштабного вторгнення були деякі проблеми, проте за останні 1,5 року вони спостерігали умови утримання, які відповідають гуманітарному праву війни.