Редактор ОО “Сообщество семей Еленовки” Александра Мазур рассказала 24 Каналу, что за все это время нет никакой информации, что с военными, которые той ночью были в бараках. Единственный способ, когда можно что-то узнать – это поговорить с защитниками, которые возвращаются из плена.

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За 2 года никакой информации

В российском плену остается около 700 бойцов "Азова". Когда домой возвращаются военные других бригад, тогда есть возможность расспросить, видели ли они кого-то из азовцев. Но действительно что-то узнать удалось лишь о нескольких людях. Международные организации, в частности "Красный Крест" никаких данных не предоставляют.

Украинские структуры поддерживают связь с семьями пленных, но говорится больше о поддержке идей, проектов, узнать что-то о родных, которые находятся в российском плену практически невозможно.

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Много информации закрыто, потому что расследование конфиденциальное. Украинское следствие по этому делу до сих пор ведется, а международное, вероятно, нет. Информации о нем вообще нет. Вместе с украинской стороной идет подготовка к подаче дела в Международный уголовный суд, но это также нелегко и занимает время. Ведь в этом ведомстве есть немало исков от Украины.

Есть связь с ООН в том смысле, что когда мы пишем им письмо, то ответ приходит. Но это не свидетельствует о чем-то продуктивном, потому что они ничего не могут сделать. Например, мы пишем письмо в "Красный Крест" с просьбой посетить пленных. Ответ приходит, но там пишет, что Россия не допускает их к нашим военным,

– рассказала Александра Мазур.

Поэтому фактически контакты есть, но они не конвертируются ни в одну продуктивную деятельность.

Какие акции проходят в мире в поддержку пленных

ОО "Сообщество семей Еленовки" уже инициировала серию акций в 11 странах мира. Ее посвятили тому, что в январе 2024 прошло полтора года с момента казни военных в Еленовке.

К сожалению, больше всего людей приходят в день годовщины. Например, 16 мая было 2 года с тех пор как начался выход из "Азовстали". Это печальная дата, но в этот день и в несколько следующих, люди входили на акции. Их также планируют во вторую годовщину массовой казни бойцов.

Как искусство и творчество помогают пленным

ОО сотрудничает с "Креативной Сечью". Они разработали айдентику, логотип организации, много иллюстраций. Сейчас ко 2 годовщине выхода из Азовстали создали серию работ, посвященных этому печальному событию. Работы разошлют диаспорам, которые будут выходить с ними на различные акции.

Просто выйти с плакатом, который сделан собственноручно, не дает такого эффекта. Поэтому визуализация очень важна

Как помочь семьям пленных

Важно выходить на акции, ведь это не занимает много времени и может сделать каждый человек. Это не сложное дело, но своим участием вы покажете, что помните о пленных, а тема вам не безразлична. Стоит заметить, что акции посвящены не только азовцам, но и всем украинским пленным.

"Когда люди возвращаются из плена, то им очень приятно видеть, что о них помнили, что их ждали не только семья и друзья, но все украинцы. Сейчас есть много проектов, к которым можно участвовать как специалисты или просто как волонтеры. Например, культурные мероприятия, информационные акции – так благодаря различным каналам коммуникации можно распространять тему плена", – подытожила редактор ОО "Сообщество семей Еленовки".

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