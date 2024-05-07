Часть бойцов вышли из “Азовстали” и попали в плен, а часть были на подконтрольной Украине территории. Тогда к ним добавились военные, которых эвакуировали вертолетами с “Азовстали”, а полком командовал Никита Надточий (Раз-Два), командование которому передал Денис Прокопенко.
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Впоследствии временно исполняющим обязанности командира бригады стал Богдан Кротевич (Тавр), который вернулся из плена. А 8 июля 2023 года в Украину из Турции вернулся и командир "Азова" – Редис.
"Азов" на фронте
Все это время "Азов" воюет на фронте, а большинство бойцов, которые вернулись в Украину во время обменов, также стали в строй. Артиллерист бригады Святослав Серый с позывным Храбрый рассказал, что военные не рассматривали другого варианта.
Большинство из нас не рассматривали другого варианта, потому что мы выиграли счастливый билет. Мы выжили, и большинство из нас остались почти целыми после Мариуполя. Сейчас мы на свободе. И это наш святой долг перед нашими погибшими собратьями и перед еще 700 ребятами, которые находятся в российском плену,
– объяснил боец.
По словам Храброго, сейчас военные прилагают все усилия для того, чтобы сделать подразделение большим, освобождать территории, убивать врага и освобождать бойцов.
Сейчас 12-я бригада спецназначения Нацгвардии "Азов" выполняет боевые задачи на Кременском направлении вблизи Тернов, в Серебрянском лесу, где останавливает попытки штурма российских оккупантов, уничтожает их и их вражескую технику.
Полную историю пути легендарной бригады "Азов" читайте в материале 24 Канала.
Бойцы "Азова" в плену
- Командир "Азова" Денис Прокопенко рассказывал, что оккупанты применяют к военнопленным азовцам все возможные виды пыток. Враг издевается над бойцами психологически и физически. Страна-агрессор пытается "судить" украинских защитников. Это Россия делает для того, чтобы улучшить свои позиции в процессе обменов пленными.
- Так недавно россияне "приговорили" к 18 годам Владислава Плахотника. Оккупанты его признали "виновным" в том, что он якобы является участником "террористической организации".
- С начала полномасштабного вторжения "азовцев" обменивали лишь несколько раз. Так, в частности, 31 января удалось освободить из российского плена двух бойцов 12 бригады "Азов". Всего тогда домой вернули 207 защитников.