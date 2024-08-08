Об этом говорится в новом обзоре от ISW.

Смотрите также Журналисты установили, где сняли видео с пленными в Курской области

Что говорят в ISW о ситуации в Курской области

В обзоре отмечают, что геолокационные кадры, опубликованные 6 и 7 августа, свидетельствуют, что украинская бронетехника вышла на позиции вдоль трассы 38К-030 примерно в 10 километрах от международной границы.

По словам аналитиков, текущие подтвержденные на данный момент масштабы и местонахождение украинского продвижения в Курской области указывают на то, что украинские войска проникли по меньшей мере через две российские оборонительные линии и опорный пункт.

Реакция Кремля на украинские наступательные действия в Курской области до сих пор была противоречивой, поскольку российские чиновники пытаются найти баланс между представлением этих усилий как заметной эскалации со стороны Украины и избежанием преувеличения их потенциальных последствий и риском внутреннего недовольства,

– говорится в ISW.

