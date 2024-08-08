Оскорбленный таким развитием событий российский политик заявил, что так называемую "сво" нужно расширить. Медведев снова решил "идти в Киев", передает 24 Канал.

Смотрите также Украинские войска продвинулись до 10 километров вглубь Курской области России, – ISW

Медведев угрожает воевать "открыто и без дипломатических реверансов"

Он решил, что так называемая "сво" должна приобрести "открыто экстерриториальный характер".

Это уже не просто операция по возвращению наших официальных территорий и наказания нацистов. Можно и нужно идти на земли пока существующей Украины. В Одессу, Харьков, Днепропетровск, Николаев. В Киев и дальше. Не должно быть никаких ограничений относительно каких-то кем-то признанных границ Украинского рейха. И об этом теперь можно и нужно говорить открыто, без стеснения и дипломатических реверансов,

– заявил Медведев.

Правда, неизвестно, как путинский приспешник планирует это реализовать, ведь российские войска и власть не смогли даже защитить свою границу. К слову, специалисты Института изучения войны, проанализировав собранные данные, пишут о продвижении украинских войск на 10 километров вглубь российской Курской области.

Россия еще в 2022 году угрожала взятием Киева "за 3 дня" и планировала в парадной форме пройти по Крещатику. Впрочем, зато весь мир увидел мощь украинской армии.

Все, что может враг – обстреливать гражданские города и убивать мирных жителей. А еще – использовать для борьбы гражданских россиян. В частности, стало известно, что тех, кто умеет управлять дронами или учится на оператора беспилотника, в среду, 7 августа, экстренно собрали и привезли в ангары на 10-часовое обучение. Так российские власти планируют "остановить" движение техники.