01:33, 8 августа

Кандидат в вице-президенты США от Трампа Джей Ди Вэнс рассказывал, что с ним якобы пытались связаться украинские высокопоставленные чиновники. Соответствующая информация выплыла из личной переписки с блогером и сторонником теорий заговоров Чарльзом Джонсоном, который поделился своими разговорами с Washington Post.

"Приятелю, я даже не буду отвечать на звонки из Украины. Ко мне обратились два очень серьезных парня. Глава их разведки. Глава Воздушных сил. Жаловаться по поводу F-16", – писал Вэнс Джонсону.

Отмечается, что это сообщение было отправлено примерно через три недели после того, как республиканцы в Палате представителей заблокировали дополнительную помощь для Украины.