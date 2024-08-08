01:33, 8 серпня

Кандидат у віцепрезиденти США від Трампа Джей Ді Венс розповідав, що з ним нібито намагалися зв'язатися українські високопосадовці. Відповідна інформація виплила з особистого листування з блогером і прихильником теорій змов Чарльзом Джонсоном, який поділився своїми розмовами з Washington Post.

"Приятелю, я навіть не відповідатиму на дзвінки з України. До мене звернулися два дуже серйозні хлопці. Голова їхньої розвідки. Голова Повітряних сил. Скаржитися з приводу F-16", – писав Венс Джонсону.

Зазначається, що це повідомлення було відправлене приблизно через три тижні після того, як республіканці в Палаті представників заблокували додаткову допомогу для України.