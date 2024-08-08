Яка ситуація на фронті, в тилу й на міжнародній арені сьогодні, про нові воєнні злочини росіян, боротьбу українського народу проти агресора, головні новини 8 серпня – пише 24 Канал.

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05:01, 8 серпня

Зеленський пропонує позбавляти громадянства за тероризм та участь у війні на боці Росії

Володимир Зеленський ініціював проєкт закону, який передбачає зміни у забезпеченні реалізації права на набуття та збереження громадянства України. Серед іншого в документі йдеться про його втрату за тероризм й участь у війні на боці Росії.

02:51, 8 серпня

Байден "не впевнений" у мирній передачі влади, якщо Трамп програє вибори

Президент США заявив, що не впевнений у мирній передачі влади у разі, якщо Дональд Трамп програє президентські вибори 5 листопада. Джо Байден каже, що це може призвести до кровопролиття.

02:09, 8 серпня

У ГУР не підтверджували причетність України до розгрому "Вагнера" у Малі

Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що не казав про причетність розвідки України до розгрому "вагнерівців" у Малі.

01:33, 8 серпня

Джей Ді Венс казав, що з ним хотіли зв'язатися Буданов і Олещук

Кандидат у віцепрезиденти США від Трампа Джей Ді Венс розповідав, що з ним нібито намагалися зв'язатися українські високопосадовці. Відповідна інформація виплила з особистого листування з блогером і прихильником теорій змов Чарльзом Джонсоном, який поділився своїми розмовами з Washington Post.

"Приятелю, я навіть не відповідатиму на дзвінки з України. До мене звернулися два дуже серйозні хлопці. Голова їхньої розвідки. Голова Повітряних сил. Скаржитися з приводу F-16", – писав Венс Джонсону.

Зазначається, що це повідомлення було відправлене приблизно через три тижні після того, як республіканці в Палаті представників заблокували додаткову допомогу для України.

00:44, 8 серпня

Зеленський відреагував на "золото" Хижняка

Президент подякував за силу, впевненість, цю важливу перемогу. Володимир Зеленський наголосив: "Продовжуємо підтримувати всіх наших спортсменів. Вболіваємо за Україну, вболіваємо за українців".

00:32, 8 серпня

Україна може захищати себе і на території Росії в "межах здорового глузду", – Білий дім

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан Пʼєр під час брифінгу. За її словами, США не знали про операцію у Курській області заздалегідь, але продовжуватимуть підтримувати Україну.

00:21, 8 серпня

Хижняк став чемпіоном Олімпійських ігор з боксу

Українець Олександр Хижняк став чемпіоном Олімпійських ігор з боксу у ваговій категорії до 80 кілограмів в Парижі.

У фінальному поєдинку він переміг казахстанця Нурбека Оралбая, відзначившись феноменальною грою.