Яка ситуація на фронті, в тилу й на міжнародній арені сьогодні, про нові воєнні злочини росіян, боротьбу українського народу проти агресора, головні новини 8 серпня – пише 24 Канал.
Дивіться також У Курській області тривають бої: усе, що відомо про прорив на кордоні з Росією
Зеленський пропонує позбавляти громадянства за тероризм та участь у війні на боці Росії
Володимир Зеленський ініціював проєкт закону, який передбачає зміни у забезпеченні реалізації права на набуття та збереження громадянства України. Серед іншого в документі йдеться про його втрату за тероризм й участь у війні на боці Росії.
Байден "не впевнений" у мирній передачі влади, якщо Трамп програє вибори
Президент США заявив, що не впевнений у мирній передачі влади у разі, якщо Дональд Трамп програє президентські вибори 5 листопада. Джо Байден каже, що це може призвести до кровопролиття.
У ГУР не підтверджували причетність України до розгрому "Вагнера" у Малі
Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що не казав про причетність розвідки України до розгрому "вагнерівців" у Малі.
Джей Ді Венс казав, що з ним хотіли зв'язатися Буданов і Олещук
Кандидат у віцепрезиденти США від Трампа Джей Ді Венс розповідав, що з ним нібито намагалися зв'язатися українські високопосадовці. Відповідна інформація виплила з особистого листування з блогером і прихильником теорій змов Чарльзом Джонсоном, який поділився своїми розмовами з Washington Post.
"Приятелю, я навіть не відповідатиму на дзвінки з України. До мене звернулися два дуже серйозні хлопці. Голова їхньої розвідки. Голова Повітряних сил. Скаржитися з приводу F-16", – писав Венс Джонсону.
Зазначається, що це повідомлення було відправлене приблизно через три тижні після того, як республіканці в Палаті представників заблокували додаткову допомогу для України.
Зеленський відреагував на "золото" Хижняка
Президент подякував за силу, впевненість, цю важливу перемогу. Володимир Зеленський наголосив: "Продовжуємо підтримувати всіх наших спортсменів. Вболіваємо за Україну, вболіваємо за українців".
Україна може захищати себе і на території Росії в "межах здорового глузду", – Білий дім
Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан Пʼєр під час брифінгу. За її словами, США не знали про операцію у Курській області заздалегідь, але продовжуватимуть підтримувати Україну.
Хижняк став чемпіоном Олімпійських ігор з боксу
Українець Олександр Хижняк став чемпіоном Олімпійських ігор з боксу у ваговій категорії до 80 кілограмів в Парижі.
У фінальному поєдинку він переміг казахстанця Нурбека Оралбая, відзначившись феноменальною грою.