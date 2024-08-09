Політиці США не суперечить

"Нехай українці говорять про свої операції – так чи інакше, це найбільш доречно. Тому я б скерував вас до Збройних Сил України для коментарів про те, що вони роблять. Ми ж зосередимось на тому, щоб вони мали те, що їм потрібно, щоб захистити себе", – радник Білого дому з комунікацій нацбезпеки Джон Кірбі.

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"Ми не вважаємо, що це є ескалацією в будь-якому випадку. Україна робить те, що їй потрібно для успіху на полі бою. Якщо ми хочемо деескалації напруженості, найкращим способом зробити це буде рішення Путіна сьогодні вивести війська з України.

Україна буде робити все можливе, щоб і надалі повертати свою суверенну територію. Ми бачимо, що це те, що вони роблять у Курській області. Ми продовжимо підтримувати Україну засобами та системами, які їй потрібні", – заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

"Немає нічого незвичного в тому, що Україна не повідомляє нас про свою точну тактику перед її втіленням. Це війна, яку вони ведуть. В нашій політиці щодо застосування наданої зброї нічого не змінилося. Але ті дії, які українці здійснюють сьогодні, не є порушенням нашої політики", – речник Держдепу Меттью Міллер.

У підсумку, за словами представників адміністрації, Україна не повідомляла США заздалегідь про свої операції. Дії ЗСУ в Курській області не суперечать політиці США щодо використання наданої зброї. США не вважають це ескалацією, адже Україна обороняє власну територію. Але при цьому обмеження на удари далекобійною зброєю США вглиб території Росії залишаються незмінними.