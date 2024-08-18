Коли рятувальники ліквідовували пожежу, окупанти завдали повторного удару. На жаль, є поранений.

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Росія атакувала підстанцію в Дніпропетровській області

На Дніпропетровщині внаслідок російської атаки на підстанцію спалахнула пожежа.

Під час ліквідації наслідків, ворог завдав повторного удару, внаслідок чого поранення отримав працівник ДСНС,

– повідомили в Міненерго.

Додали, що постраждалого госпіталізували. Пожежу ліквідовано.

Також у міністерстві розповіли, що під час тривоги на Київщині вимикалася повітряна лінія. Її вже включили в роботу.

На Донеччині через ворожий обстріл однієї з підстанцій пошкоджено обладнання. Також через бойові дії знеструмлювалася підстанція, побутові споживачі та шахта. На момент інциденту людей у шахті не було.

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