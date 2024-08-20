Про це повідомили кореспонденти Суспільного. Зазначимо, що там триває повітряна тривога пов'язана із рухом "Шахедів".
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Вибухи в Хмельницькі області
Близько першої години ночі в Хмельницькі області лунали сирени повітряної тривоги. Зазначимо, що через 18 хвилин в Повітряних силах повідомили про рух БпЛА на межі Вінницької та Хмельницької областей.
Вже пів 2 ночі ПС попередили про "Шахеди" в північній частині Хмельницької області. Там додали, що курс ворожих дронів-камікадже – західний.
Через пів години кореспонденти Суспільного повідомили про звуки вибуху в регіоні.
На Хмельниччині чути звуки вибухів,
– ідеться в повідомленні.
Станом на 2:14 в області досі триває повітряна тривога.