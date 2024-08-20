Про це повідомили кореспонденти Суспільного. Зазначимо, що там триває повітряна тривога пов'язана із рухом "Шахедів".

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Вибухи в Хмельницькі області

Близько першої години ночі в Хмельницькі області лунали сирени повітряної тривоги. Зазначимо, що через 18 хвилин в Повітряних силах повідомили про рух БпЛА на межі Вінницької та Хмельницької областей.

Вже пів 2 ночі ПС попередили про "Шахеди" в північній частині Хмельницької області. Там додали, що курс ворожих дронів-камікадже – західний.

Через пів години кореспонденти Суспільного повідомили про звуки вибуху в регіоні.

На Хмельниччині чути звуки вибухів,

– ідеться в повідомленні.

Станом на 2:14 в області досі триває повітряна тривога.

24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.