Об этом рассказал начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко. Чиновник отметил, что враг бьет по столице, не прекращая воздушного террора.

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Подробно об обстреле Киева

В целом воздушная тревога звучала трижды за ночь на Киевщине:

с 22:40 до 00:11;

с 00:51 по 03:01;

с 05:49 по 06:14.

Первая и вторая тревоги связаны с атаками российских дронов. Об опасности и движении целей врага в течение соответствующих временных промежутков информировали Воздушные силы.

Ракетно-дронный террор не прекращается. В частности, ночью оккупанты атаковали столицу ударными беспилотниками,

– акцентировал глава КГВА.

В то же время последняя из указанных тревог, по словам председателя КГВА, звучала в столице и регионе из-за ракетной опасности. Кстати, она была 41 по счету с начала августа.

Утром враг атаковал столицу Украины с северного направления, вероятно, крылатыми ракетами вроде "Искандер-К",

– написал Сергей Попко.

Чиновник констатировал, что системы противовоздушной обороны уничтожили ракеты противника еще на подступах к городу. Он добавил, что это была уже 5 ракетная атака по Киеву за месяц.

Что надо знать об "Искандер-К" Это российский оперативно-тактический ракетный комплекс, который использует крылатые ракеты для поражения целей на средних дистанциях. Комплекс пригоден для маневров, имеет способность нести ядерные и обычные боевые части, что делает его универсальным инструментом. Благодаря низкой траектории полета и сложной траектории маневрирования ракеты "Искандер-К" достаточно трудно перехватить, но Воздушным силам это удается благодаря новейшим установкам ПВО от партнеров.

Обратите внимание! По предварительной информации, в Киеве обошлось без разрушений и пострадавших. Однако данные постоянно обновляются. Вместе с тем возможны повторные воздушные атаки со стороны врага. Власти Киевщины призывают не игнорировать тревог.

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Добавим, что взрывы ночью во время атаки дронов раздавались на территории Хмельницкой области. Кроме того, мэр Тернополя обращался к жителям с призывом закрыть окна из-за возможного горелого запаха на улицах города.