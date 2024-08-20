В КГВА предупредили о работе ПВО на подступах к столице, пишет 24 Канал.
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На Киевщине слышали взрывы
Около 05:45 в Киеве и еще в ряде областей объявили воздушную тревогу. В КМВА написали, что воздушная тревога связана с угрозой применения ракетного вооружения.
Впоследствии Воздушные силы отдельно призвали киевлян перейти в укрытие.
Примерно через 10 минут после объявления тревоги жители Киевщины услышали взрыв.
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Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!,
– написал начальник КГВА Сергей Попко на фоне взрывов.
В 06:15 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы.
Напомним, что после 23:00 19 августа в Киевской области также после 23:00 19 августа работала ПВО из-за атаки "Шахедами".