Воздушная тревога распространилась уже в нескольких регионах Украины. 24 Канал призывает жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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22:43, 19 августа

Куда движутся Шахеды

  • БПЛА на границе Черниговской и Полтавской областей, курс западный.
  • БПЛА в южной части Сумской области, курс западный.
  • БПЛА в северной и восточной части Николаевской области, курс северо-западный.
  • БПЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину.
22:40, 19 августа

Воздушная тревога дошла до Киевской области. Мониторинговый канал сообщает, что БпЛА с Черниговщины летит в направлении Киевщины.

22:22, 19 августа

Движение ударных БПЛА

  • БПЛА на границе Полтавской и Сумской областей, курс западный.
  • БПЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину.
  • БПЛА в восточной части Николаевской области, курс северо-западный.
21:49, 19 августа

Беспилотник с Херсонщины, курсом на Николаевщину.

21:43, 19 августа

БПЛА в южной части Сумской области, курс юго-западный.

21:39, 19 августа

Сумская область – угроза ударных БПЛА.