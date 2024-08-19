Воздушная тревога распространилась уже в нескольких регионах Украины. 24 Канал призывает жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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22:43, 19 августа Куда движутся Шахеды БПЛА на границе Черниговской и Полтавской областей, курс западный.

БПЛА в южной части Сумской области, курс западный.

БПЛА в северной и восточной части Николаевской области, курс северо-западный.

БПЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину.

22:40, 19 августа Воздушная тревога дошла до Киевской области. Мониторинговый канал сообщает, что БпЛА с Черниговщины летит в направлении Киевщины.

22:22, 19 августа Движение ударных БПЛА БПЛА на границе Полтавской и Сумской областей, курс западный.

БПЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину.

БПЛА в восточной части Николаевской области, курс северо-западный.

21:49, 19 августа Беспилотник с Херсонщины, курсом на Николаевщину.

21:43, 19 августа БПЛА в южной части Сумской области, курс юго-западный.