Воздушная тревога распространилась уже в нескольких регионах Украины. 24 Канал призывает жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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22:43, 19 августа
Куда движутся Шахеды
- БПЛА на границе Черниговской и Полтавской областей, курс западный.
- БПЛА в южной части Сумской области, курс западный.
- БПЛА в северной и восточной части Николаевской области, курс северо-западный.
- БПЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину.
22:40, 19 августа
Воздушная тревога дошла до Киевской области. Мониторинговый канал сообщает, что БпЛА с Черниговщины летит в направлении Киевщины.
22:22, 19 августа
Движение ударных БПЛА
- БПЛА на границе Полтавской и Сумской областей, курс западный.
- БПЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину.
- БПЛА в восточной части Николаевской области, курс северо-западный.
21:49, 19 августа
Беспилотник с Херсонщины, курсом на Николаевщину.
21:43, 19 августа
БПЛА в южной части Сумской области, курс юго-западный.
21:39, 19 августа
Сумская область – угроза ударных БПЛА.