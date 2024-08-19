Повітряна тривога поширилась вже в декількох регіонах України. 24 Канал закликає жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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22:43, 19 серпня
Куди рухаються Шахеди
- БпЛА на межі Чернігівської та Полтавської областей, курс західний.
- БпЛА в південній частині Сумської області, курс західний.
- БпЛА в північній та східній частині Миколаївської області, курс північно-західний.
- БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.
22:40, 19 серпня
Повітряна тривога дійшла до Київської області. Моніторинговий канал повідомляє, що БпЛА з Чернігівщини летить у напрямку Київщини.
22:22, 19 серпня
Рух ударних БпЛА
- БпЛА на межі Полтавської та Сумської областей, курс західний.
- БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.
- БпЛА в східній частині Миколаївської області, курс північно-західний.
21:49, 19 серпня
Безпілотник з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.
21:43, 19 серпня
БпЛА в південній частині Сумської області, курс південно-західний.
21:39, 19 серпня
Сумська область – загроза ударних БпЛА.