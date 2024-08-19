Повітряна тривога поширилась вже в декількох регіонах України. 24 Канал закликає жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Дивіться також На Миколаївщині прогримів вибух: влада з'ясовує обставини

22:43, 19 серпня Куди рухаються Шахеди БпЛА на межі Чернігівської та Полтавської областей, курс західний.

БпЛА в південній частині Сумської області, курс західний.

БпЛА в північній та східній частині Миколаївської області, курс північно-західний.

БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.

22:40, 19 серпня Повітряна тривога дійшла до Київської області. Моніторинговий канал повідомляє, що БпЛА з Чернігівщини летить у напрямку Київщини.

22:22, 19 серпня Рух ударних БпЛА БпЛА на межі Полтавської та Сумської областей, курс західний.

БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.

БпЛА в східній частині Миколаївської області, курс північно-західний.

21:49, 19 серпня Безпілотник з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.

21:43, 19 серпня БпЛА в південній частині Сумської області, курс південно-західний.