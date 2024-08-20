У КМВА попередили про роботу ППО на підступах до столиці, пише 24 Канал.

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На Київщині чули вибухи

Близько о 05:45 у Києві та ще в низці областей оголосили повітряну тривогу. У КМВА написали, що повітряна тривога пов'язана з загрозою застосування ракетного озброєння.

Згодом Повітряні сили окремо закликали киян перейти в укриття.

Приблизно за 10 хвилин після оголошення тривоги жителі Київщини почули вибух.

Оперативно про повітряні тривоги, вибухи та інші загрози дізнавайтеся з телеграм-каналу 24 Каналу.

Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!,

– написав начальник КМВА Сергій Попко на тлі вибухів.

О 06:15 Повітряні сили повідомили про відбій загрози.

Нагадаємо, що після 23:00 19 серпня у Київській області також працювала ППО через атаку "Шахедами".