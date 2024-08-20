Повітряна тривога у столиці та інших областях пов'язана із загрозою застосування балістичного озброєння.
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Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Рано-вранці 20 серпня у Києві та північних областях оголосили повітряну тривогу. Сирени увімкнули через загрозу ракетного удару.
Повітряна тривога у столиці та інших областях пов'язана із загрозою застосування балістичного озброєння.
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