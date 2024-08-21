Особливість сьогоднішньої атаки у тому, що безпілотники аж до ранку літали в українському небі. В етері 24 Каналу військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь припустив, з чим може бути пов'язана російська атака.

Читайте також Тривога в Україні тривала понад 16 годин: на Заході знову лунали вибухи

До чого готуються росіяни

Метою нічної атаки дронів-камікадзе може бути розвідка позицій української протиповітряної оборони. У такий спосіб росіяни виявляють, де є мобільні групи, радарне поле й, чи є в ньому якісь пробіли, щоб потім вже працювати крилатими або балістичними ракетами.

Я не виключаю, що ці довгі польоти й складні траєкторії "Шахедів" створені для того, щоб максимально виявити позиції українського ППО для здійснення комплексних атак із застосуванням більшої кількості ракет,

– мовив Самусь.

Росіяни можуть щось готувати на День Незалежності. Загалом це в їхній традиції на свята здійснювати терористичні атаки проти України. День Незалежності України – це взагалі свято, яке викликає надзвичайне роздратування у російських загарбників.

"Так довго над нашою територією "Шахеди" літали не вперше. Загалом їх бойовий радіус доходить до 2,5 тисяч кілометрів, тому вони можуть дозволити собі просто літати над українською територією по складній траєкторії", – зазначив військовий експерт.