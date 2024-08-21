Зокрема, Росія атакувала ракетами й великою кількістю ударних безпілотників. У Повітряних силах розповіли, скільки ворожих цілей вдалося знешкодити.

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Скільки ворожих цілей вдалося збити під час нічної атаки ворога

У ніч проти 21 серпня ворог завдав удару по Україні двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області, керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору Курської області.

Також Росія атакувала 69-ма ударними БпЛА типу Shahed. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук зазначив, що районами пусків були Приморсько-Ахтарськ, Єйськ та Курськ, що в Росії.

Загалом радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та здійснили супровід 72 повітряних цілей.

Відомо, що повітряний напад російських окупантів відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних Сил та розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 51 повітряну ціль: одну керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та 50 ударних БпЛА Shahed-131/136 у межах Хмельницької, Полтавської, Черкаської, Київської, Вінницької, Івано-Франківської, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Донецької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей,

– ідеться в повідомленні очільника Повітряних сил ЗСУ.

Микола Олещук додав, що ще 16 ворожих БпЛА локаційно втрачено. За його словами, імовірно, вони "упали під впливом радіоелектронних засобів протидії". Наразі інформація уточнюється.

"Крім того, зафіксовано перетин ворожим ударним дроном державного кордону з Республікою Білорусь у Чернігівській області, ще один російський БпЛА повернувся "на родіну" – у Бєлгороську область", – повідомили в ПС.

За інформацією командувача Повітряних сил, станом на 11:15 один ворожий безпілотник знаходиться в повітряному просторі на Черкащині. Він додав, що бойова робота триває.