Ворожі ударні БпЛА й досі фіксують в повітряному просторі України. Де вже відзвітували про збиті "Шахеди" та що відомо про наслідки – передає 24 Канал.

До теми На Київщині та у низці областей – повітряна тривога: Росія вже понад 10 годин атакує "Шахедами"

Де сили ППО збивали дрони і які наслідки

Хмельницька область

У ніч проти 21 серпня окупанти атакували Хмельниччину дронами-камікадзе. Як повідомив голова ОВА Сергій Тюрін, українські захисники неба знищили 2 ворожих БпЛА типу "Шахед" в Межах області.

Наразі інформація про руйнування чи пошкодження не надходила, загиблих та травмованих теж немає.

Кіровоградська область

У Кіровоградські області тривога через атаку ударних БпЛА тривала понад 9 годин. Голова ОВА Андрій Райкович повідомив, що сили ППО знищили 1 "Шахед" в межах області. Попередньо – без наслідків та постраждалих.

Вінницька область

Перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна повідомила, що у ніч на 21 серпня загалом в область зайшло 8 БпЛА. Сили ППО провели потужну бойову роботу й збили 4 дрони-камікадзе.

На жаль, відомо про пошкодження, але про постраждалих не повідомлялося.

Є пошкодження вікон у будівлі цивільної інфраструктури та одного житлового будинку. Травмованих немає,

– повідомили в ОВА.

Івано-Франківська область

Вдосвіта 21 серпня окупанти атакували "Шахедами" й Івано-Франківщину. Як повідомила голова ОВА Світлана Онищук, в області не зафіксували руйнувань та жертв після атаки.

Водночас Онищук вкотре закликала не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Миколаївська область

Голова Миколаївської ОВА наразі не повідомляв про кількість збитих "Шахедів", однак відомо про пошкодження в регіоні. Так, в Миколаївобленерго повідомили, що зранку заживили понад 400 споживачів, які залишилися без електроенергії внаслідок російської атаки.

Так, уночі внаслідок падіння ворожого дрону на території однієї з підстанцій постраждало енергетичне обладнання. Наразі енергетики вже відновили енергопостачання.



