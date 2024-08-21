Спасатели сообщили, что огонь удалось ликвидировать. Председатель Дружбовской общины Евгений Харитонов рассказал Суспильному, что Россия 5 часов обстреливала город Дружба Сумской области, пишет 24 Канал.

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Что известно об атаке россиян по Сумской области

Враг снова обстрелял Сумскую область: спасатели ликвидировали пожар. 21 августа один из приграничных населенных пунктов Сумского района получил удар с территории страны-агрессора. Возник пожар в жилом секторе,

– заявили в ГСЧС Украины.

Там также объяснили, что спасатели:

ликвидировали обнаруженные очаги горения,

предотвратили переброску огня на летнюю кухню, что размещена возле эпицентра пожара.

Последствия атаки врага: смотрите видео

Председатель Дружбовской общины Евгений Харитонов рассказал, что Россия ориентировочно 5 часов утром 21 августа обстреливала город Дружба Шосткинского района Сумской области.

Сначала были дроны, 13 или 14 штук, потом артобстрел, потом 2 ракеты. Повреждены 3 частных дома. Также повреждено предприятие. Две ракеты ударили возле здания бывшего городского совета,

– рассказал Евгений Харитонов.

По его словам, ранило в живот 40-летнюю женщину. Ее забрала скорая помощь.