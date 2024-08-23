Андрій Єрмак вважає, що візит Моді до Києва відкриває нову сторінку у відносинах між країнами. Про це він сказав в ефірі телемарафону. Президент України доручив, щоб підписані документи негайно почали втілювати у життя.

Дивіться також "Ми повинні рухатися у напрямку миру": головні заяви Моді й Зеленського під час зустрічі у Києві

Як пройшла зустріч Зеленського та Моді

Це дійсно був історичний візит прем'єр-міністра Індії після низки зустрічей між Зеленським і Моді на різних міжнародних подіях, у тому числі під час засідання G7. І ось нарешті прем'єр-міністр Індії у Києві, саме в День Державного Прапора,

– розповів Єрмак.

За його словами, знаковим був не тільки візит на День Прапора, але й те, що він розпочався з ушанування пам'яті загиблих українських дітей.

Далі Зеленський і Моді мали зустріч тет-а-тет. Згодом до них приєдналися міністри закордонних справ, радник з питань нацбезпеки Індії і сам Єрмак як глава Офісу президента. Перемовини тривали рекордні три години. Потім відбулася ще зустріч у ширшому форматі, в якій узяли участь міністри з обох сторін і члени делегацій.

Найголовніше – Україна вкотре підкреслила свою принципову позицію щодо війни. Як повідомив глава ОП, Індія назвала війну війною. Також країна підтвердила свою підтримку незалежності України, сказавши, що Делі на боці міжнародного права та статуту ООН.

Про територіальну цілісність України Моді заявив: не підтримає жодну ініціативу, яка передбачає компроміси щодо територій чи неповагу до цілісності нашої держави.