Володимир Зеленський вже зустрів політика у Маріїнському палаці. Головне з заяв лідерів України та Індії, передає 24 Канал.
Дивіться також Нафта, мир і дружба з Путіним: для чого Моді їде в Україну і як це вплине на стосунки з Індією
Заяви Зеленського та Моді
Нарендра Моді розповів, що кілька днів тому приймав третій саміт "Голос Глобального Півдня", у якому взяли участь 120 країн. Від імені цих країн Моді приїхав з посланням миру.
Послання полягає в тому, що ми підтримуємо повагу до суверенітету й територіальної цілісності. Це для нас є найвищим пріоритетом,
– сказав Моді.
Прем'єр Індії зазначив, що один з аспектів ролі його країни у війні полягає у тому, аби триматися від неї подалі. Проте Моді каже, що це не означає, що Індія буде байдужим спостерігачем.
Ми ніколи не приймали цієї ролі. Ми ніколи не були нейтральними і з першого ж дня стали на бік миру,
– сказав Моді.
Нарендра Моді зазначив, що Індії відіграє свою роль у війні. Зокрема, країна виконує свою гуманітарну роль.
Під час кризи існує кілька типів потреб, із якими зіштовхнувся народ України. Щоб задовольнити ці потреби, ми прийняли гуманітарний бік справи та зробили все можливе, щоб ці потреби були задоволені. І я можу запевнити вас, що і в майбутньому ми завжди будемо з вами, і ви побачите, що ми завжди на два кроки попереду,
– сказав Моді.
Нарендра Моді пригадав, що на початку повномасштабної війни тисячі індійців застрягли в Україні. Прем'єр-міністр Індії особисто та від імені 1,4 мільярда людей Індії подякував за те, з якою чутливістю Україна доклала зусиль до розв'язання цієї проблеми.
Моді розповів, що вперше зустрівся з Зеленським у Глазго у 2021 році. Політик вказав, що з першої зустрічі відчув почуття дружби до президента України.
Попри складні обставини наші двосторонні відносини демонструють хороший прогрес, і я можу сказати, що в такому напруженому середовищі прогрес у двосторонніх відносинах між Індією та Україною відображає зрілість наших двосторонніх відносин,
– сказав Моді.
Нарендра Моді розповів, що під час візиту до Києва вони з Зеленським говорили про війну. Зокрема, прем'єр Індії мав можливість вшанувати пам'ять дітей, які загинули внаслідок російської агресії.
Моє серце було переповнене емоціями. І серце моє відчуло велике горе. А жертва правди — через загибель невинних дітей. І це дуже боляче. Для будь-якого цивілізованого світу, для всіх тих людей, які вірять у гуманітарні цінності, для всіх тих людей, які чутливі до гуманітарних цінностей, такі інциденти абсолютно неприйнятні. В усьому світі для всіх тих людей, які вірять у гуманітарні цінності, такі інциденти неприйнятні,
– сказав Моді.
Під час візиту Нарендри Моді Україна та Індія погодили 4 документи
Це медична сфера, це співпраця в аграрному напрямку, це гуманітарні відносини, це культура,
– сказав Зеленський.
Вже підготовлена спільна заява за змістом візиту Моді. Президент додав, що має зміцнюватися торгівля між нашими країнами та військово-технічна співпраця.
Володимир Зеленский подякував Індії за участь у Саміті миру.
Ми дуже очікуємо, що Індія зможе доєднатися до спільного комюніке інаугураційного саміту. І про це я буду говорити з прем'єр-міністром. Вчора відбулася перша після Саміту миру енергетична зустріч в онлайн-форматі,
– вказав президент.
Він додав, що Україна зацікавлена в тому, аби всі країни світу доєдналися до рішення всіх криз, яких принесла ця війна. Він назвав енергетичну зустріч великим прогресом. Готується зустріч щодо продовольчої та гуманітарної безпеки.
Зеленський подякував Індії за підтримку нашого суверенітету і територіальної цілісності.
Я хочу подякувати особисто прем'єр-міністру Моді і народу Індії за те, що вони підтримували українських громадян гуманітарними пакетами. Кількість їх 16. Дякую за цю підтримку. Питання закінчення війни і справедливого миру для України – це пріоритет,
– сказав президент.
Володимир Зеленський сказав, що для України честь приймати і в день нашого державного прапора прем'єр-міністра Індії. Президент назвав цей візит історичним, оскільки це перший візит прем'єр-міністра Індії в незалежну Україну.