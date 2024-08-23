Нарендра Моді розповів, що кілька днів тому приймав третій саміт "Голос Глобального Півдня", у якому взяли участь 120 країн. Від імені цих країн Моді приїхав з посланням миру.

Послання полягає в тому, що ми підтримуємо повагу до суверенітету й територіальної цілісності. Це для нас є найвищим пріоритетом,

– сказав Моді.