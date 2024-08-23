Андрей Ермак считает, что визит Моди в Киев открывает новую страницу в отношениях между странами. Об этом он сказал в эфире телемарафона. Президент Украины поручил, чтобы подписанные документы немедленно начали воплощать в жизнь.

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Как прошла встреча Зеленского и Моди

Это действительно был исторический визит премьер-министра Индии после ряда встреч между Зеленским и Моди на различных международных событиях, в том числе во время заседания G7. И вот наконец премьер-министр Индии в Киеве, как раз в День Государственного Флага,

– рассказал Ермак.

По его словам, знаковым был не только визит на День Флага, но и то, что он начался с почтения памяти погибших украинских детей.

Далее Зеленский и Моди встретились тет-а-тет. Впоследствии к ним присоединились министры иностранных дел, советник по вопросам нацбезопасности Индии и сам Ермак как глава Офиса президента. Переговоры продолжались рекордных три часа. Затем состоялась еще встреча в более широком формате, в которой приняли участие министры с обеих сторон и члены делегаций.

Самое главное – Украина в который раз подчеркнула свою принципиальную позицию относительно войны. Как сообщил глава ОП, Индия назвала войну войной. Также страна подтвердила свою поддержку независимости Украины, сказав, что Дели на стороне международного права и устава ООН.

Насчет территориальной целостности Украины Моди заявил: не поддержит ни одну инициативу, которая предусматривает компромиссы по территориям или неуважение к целостности нашего государства.