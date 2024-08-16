Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, як може розвиватися просування українських військ на Курщині. Так, лінія боєзіткнення імовірно стабілізується впродовж наступного місяця.

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Буде під вогневим контролем

Стабілізація ЛБЗ відбудеться завдяки тому, що українські сили очікувано гальмуватимуть процес розширення зони контролю. Це відбуватиметься, зокрема, через те, що на їхньому шляху – на основних логістичних артеріях – почнуть все частіше траплятися міста та населені пункти з великою кількістю населення та забудовами.

Раніше українські сили не зустрічали жодного населеного пункту, коли рухались 10 кілометрів по трасі Р-200 до міста Суджа, або коли йшли 25 – 30 кілометрів на північ від Суджи по трасі Льгов – Суджа.

Проте зараз інша ситуація, тому що на їхньому шляху починаються агломерації, які доволі близько розміщуються на основних логістичних шляхах. Їх доведеться обходити, як це було зроблено з Коренево, яке частково перебуває під контролем ЗСУ. Замість того, щоб там провести повну зачистку, наші сили його обійшли, і рухаються далі на Рильськ,

– зазначив військовий оглядач.

Наприклад, траса Е-38 від Рильська до Курська майже повністю заповнена населеними пунктами – їх понад 20, і вони, на його думку, гальмуватимуть просування війська.

Тому траса Е-38 – це є лінія прикриття і щонайменше вона буде під вогневим контролем. Можливо, навіть по якийсь з локації буде фізично перерізана,

– припустив Олександр Коваленко.

Зазначимо, що українські сили 16 серпня завдали удару по мосту через річку Сейм у селищі Глушкове у Курській області. Внаслідок ударів ракетами HIMARS, обвалився один із прольотів мосту.

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