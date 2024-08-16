Z-воєнкори повідомляють, що ситуація під Коренево ідентична тій, що сталася тиждень тому під Рильськом. Тоді теж була атакована велика колон техніки окупантів, а мережу заполонили яскраві фотодокази.

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ЗСУ, ймовірно, "мінуснули" ворожу колону

Цього разу пропагандисти фото і відео доказів не публікують. Інформація про знищення колони залишається не підтвердженою.

Водночас на весь інтернет чути скиглиння Z-патріотів, які звинувачують у тому, що сталося, російське командування.

"Плач" пропагандистів за ураженою колоною / Фото соцмережі

Де розташоване Коренево: дивіться на карті

Нагадаємо, що українські захисники завдали потужного удару по мосту через річку Сейм у Глушковському районі.

За словами головкома Сирського, Україна контролює понад 80 населених пунктів Курської області. Місто Суджа повністю зачищена від окупантів. Там буде створена військова комендатура.