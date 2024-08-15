За словами Сирського, у Курській області ЗСУ мають нові успіхи та просування. Загалом під контролем України опинилися 82 населені пункти регіону.
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Де буде розташована комендатура
Зокрема, генерал повідомив про завершення звільнення міста Суджі від російських військових. Саме там буде створена перша українська військова комендатура, уточнив президент. Її очільником призначили генерала Едуарда Москальова.
Утворення комендатури покликане забезпечити підтримку правопорядку та задоволення першочергових потреб населення.
На нараді, яку глава держави проводив учора, було обговорено стабілізаційні заходи у Курській області. Йдеться про:
- проведення гуманітарних операцій з метою підтримки цивільних осіб у межах підконтрольної Україні зони;
- відкриття гуманітарних коридорів для евакуації цивільних осіб: як у бік Росії, так і в бік України.
- допуск міжнародних гуманітарних організацій в зазначену зону з метою гуманітарного реагування, а також моніторингу гуманітарної ситуації.