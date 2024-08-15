По словам Сырского, в Курской области ВСУ имеют новые успехи и продвижения. Всего под контролем Украины оказались 82 населенных пункта региона.

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Где будет расположена комендатура

В частности, генерал сообщил о завершении освобождения города Суджа от российских военных. Там будет создана первая украинская военная комендатура, уточнил президент. Ее главой назначили генерала Эдуарда Москалева.

Образование комендатуры призвано обеспечить поддержание правопорядка и удовлетворение первоочередных потребностей населения.

На совещании, которое глава государства проводил вчера, были обсуждены стабилизационные мероприятия в Курской области. Речь идет о: